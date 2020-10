Quali sono i colori adatti alla camera da letto

Qual è il colore perfetto delle pareti camera da letto

Due soluzioni in rosa, basta un cambio di tonalità per mutare l'atmosfera

La tua camera da letto ha bisogno di essere rinnovata nel colore? Scopri come effettuare un cambio look attuale e adatto al tuo stile! Segui i nostri consigli per trovare il colore ideale delle pareti:

Quali sono i colori di tendenza per i pavimenti?

Terratech di Marazzi, la collezione di pavimenti in gres porcellanato anche per la camera da letto

Camera grande + pavimento scuro, camera piccola e pavimento chiaro? Anche no!

Oggi la tendenza è cambiata e mille possono essere le soluzioni da adottare, l’importante è il perfetto incastro dei diversi “pezzi del puzzle” che compongono la camera da letto.

Questi i 3 passaggi essenziali per trovare il giusto colore del pavimento:

Capiamo qual è l’atmosfera che vogliamo ricreare. Sarà una stanza intima, naturale, accogliente? Vanno bene tutte le tonalità che richiamano la terra e le essenze lignee, così profonde, opache, avvolgenti, tattili e materiche. Per chi non ama osare, le cromie neutre sono da preferire, meglio quelle dalla superficie polverosa e calda;

individuiamo lo stile: un gusto industriale merita pavimenti in cemento, resina o gres dai toni neutri ma saturi. Uno stile scandinavo o shabby predilige il legno nelle tonalità più chiare e sbiancate. Una camera classica invece colori scuri e pregiate pietre naturali.

In foto la collezione di piastrelle in gres porcellanato Terratech di Marazzi, in 7 tonalità differenti e in molti formati a scelta. Le gradazioni cromatiche sono quelle naturali della terra e i modelli portano i seguenti nomi: Avorio, Senape, Polvere, Salvia, Grafite, Vinaccia, Cannella.