Tante idee su colori e abbinamenti azzeccati per imbiancare casa al meglio

3 colori naturali perfetti per imbiancare le pareti

L’obiettivo primario di una casa è quello di accogliere in pieno comfort chi vi abita e chi vi soggiorna anche per brevissimo tempo. Per raggiungere tale scopo, oltre alla scelta della destinazione d’uso delle diverse stanze, degli arredi (stile, numero e funzione) in esse presenti, anche il colore delle pareti svolge un ruolo dominante in termini di percezioni fisiche e sensoriali. Quindi non obbligatoriamente queste devono essere sempre e solo bianche.

La ricerca di stabilità, coraggio, certezza, tipica dei giorni nostri, porta a prediligere per le tinte dei muri dei cromatismi piuttosto che altri, capaci di infondere benessere e serenità e in questo la natura è sempre fonte di ispirazione.

Ecco i tre colori 2021 ideali per imbiancare le pareti:

i colori della terra : tutti i toni del marrone, del ruggine, del terra di siena, del terracotta e dell’argilla, assieme al color corda, all’ocra, al castagna e al cioccolato, hanno intensità e profondità tali da risultare materici, corposi, carichi, terrosi, vibranti. Sono bellissimi se abbinati a tessuti e arredi dai toni neutri, come il grigio, e a metalli verniciati opachi nei colori più scuri come l’antracite;

i neutri : tutte le gradazioni del beige, le sfumature tenui del grigio e i bianchi, infondono purezza, delicatezza, eleganza e invadono la stanza di luce. Sono bellissimi se accostati a legni naturali e a cromie più intense ma sempre naturali come il marrone. Il concetto di relax è assicurato dal loro alto grado di desaturazione. Un altro vantaggio? Si abbinano bene ad ogni stile d'arredo;

le nuance del bosco imprimono armonia e relax e arricchiscono gli ambienti di un tocco di raffinatezza ed eleganza. Questa palette vede la presenza avvolgente del verde oliva, del color muschio, del salvia, del malva, combinati con blu e grigio. Se si opta per queste tonalità si consiglia di adottarle in modo deciso e pieno, mixandole a dovere con arredi dai metalli luminosi (rame e ottone), marmo e tanta luce, senza esagerare con la presenza di mobili in legno.

La gallery è stata pensata per suggerirvi alcuni spunti decisamente attuali e intriganti di queste nuove tinte per la casa.