4 Consigli indispensabili per progettare la tua cabina armadio

Quali sono i tipi di cabina armadio realizzabili

Come attrezzare internamente il guardaroba

3 errori da evitare nella progettazione della cabina armadio

E se la cabina non è in camera da letto?

Quando si dispone di ampie metrature per la zona notte, è possibile dedicare uno spazio alla cabina che sia fuori dalla camera da letto, realizzando una stanza appositamente pensata per questa destinazione d'uso. In questo caso è possibile definire l'ambiente con il nome di stanza guardaroba, un locale fisicamente separato dal resto della casa caratterizzato da arredi specifici con l’obiettivo di accogliere abiti, accessori e tutto l’occorrente per la persona.

È importante valutare l’inserimento di armadiature e altri arredi e complementi, idonei ad arredare in maniera funzionale l’ambiente, relativamente alla distribuzione spaziale, al gusto personale e alla tipologia di stile scelto.

Aggiungere svariati complementi come poltrone, divani e lampade per illuminazione a terra o da appoggio su cassettiere freestanding, servirà a completare lo spazio con stile.

Gli arredi per una stanza guardaroba si compongono di armadiature: in foto è possibile osservare la cabina GlissWalk-In di Molteni & Co. che permette di realizzare soluzioni lineari e angolari che si adattino ad ogni tipo di ambiente.

L’arredo si caratterizza per le svariate attrezzature che possono essere disposte sia in altezza, sia appesa, sia da appoggio a terra mediante un sistema di staffe invisibili.

Un'altra soluzione per cabina armadio è la proposta di Rimadesio, modello Zenit, in foto che permette di arredare un ambiente rendendolo contemporaneo, arioso, pratico e funzionale. Inoltre, accessori e attrezzature interni della cabina Zenith, in foto, garantiscono un'organizzazione degli spazi, massimizzando la capienza senza inutili sprechi di centimetri.

Disporre poi, sistemi illuminanti diffondenti come strisce led sui ripiani e punti luce interni ai cassetti permetterà di avere un buon comfort di utilizzo anche nelle ore più buie della notte, evitando fastidiosi angoli ciechi.