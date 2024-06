Scegli i colori idealicon cui tinteggiare il soffitto dei locali in casa

Redazione - 07 giugno 2024

Come abbassare o alzare visivamente il soffitto con il colore giusto

Tinteggiare il soffitto in modo adeguato può correggere alcuni apparenti difetti di una stanza, usando tonalità scure e chiare a seconda delle necessità e dell’effetto che si vuole ottenere.

L’uso appropriato delle tinte si rivela uno strumento efficace per disegnare un look piacevole e originale in casa.

Nel caso le pareti di un ambiente siano molto alte, i colori scuri possono contribuire a ridurne le altezze, limitando l’idea di dispersione visiva e ottenendo una atmosfera più vivibile e accogliente.

In questa situazione meglio evitare però gradazioni molto intense: il rischio è di appesantire il locale.

Al contrario, in un vano piccolo, i toni chiari, non solo bianco ma anche le diverse nuance pastello, aiutano a far sembrare gli spazi più ampi e ariosi.

Una possibile alternativa è quella di dare leggerezza dipingendo in chiaro anche le pareti, per ambienti di gran carattere e donando loro un senso di continuità visiva.

Un suggerimento: nel soffitto optare per pitture opache invece che lucide e/o satinate, perché limitano eventuali imperfezioni presenti.

Tinteggiare il soffitto: la tendenza che cambia il volto di una stanza

Di solito per il soffitto si pensa a tinte neutre, bianco soprattutto, e lo si considera un’area abbastanza scontata e inutilizzabile: invece, colorarlo può cambiare del tutto il volto di una stanza, trasformandolo in una vera e propria quinta parete.

Le tendenze oggi si indirizzano infatti verso un soffitto tinteggiato in un colore diverso rispetto a quello delle pareti.

Colorare il soffitto dunque: influenza la percezione dello spazio, facendolo sembrare più o meno ampio;

aggiunge profondità ai diversi vani;

valorizza gli arredamenti. È importante però che le tonalità non siano scelte a caso ma seguano un preciso progetto.

Ad esempio, in linea di massima, i colori caldi vanno bene soprattutto in stanze esposte a nord, mentre per quelle a sud, ideali sono le tinte fredde. Non preferire poi nuance molto intense nei locali dove si passa tanto tempo, come living o cucina, perché potrebbero infastidire e venire a noia.

Sempre fondamentale, comunque, creare un’armonia con i colori di mobili e pareti perché l’obiettivo rimane sempre uno: un giusto equilibrio. È importante però che le tonalità non siano scelte a caso ma seguano unAd esempio, in linea di massima, ivanno bene soprattutto in stanze esposte a nord, mentre per quelle a sud, ideali sono leNon preferire poi nuance molto intense nei locali dove si passa tanto tempo, come living o cucina, perché potrebbero infastidire e venire a noia.Sempre fondamentale, comunque,con i colori di mobili e pareti perché l’obiettivo rimane sempre uno: un giusto equilibrio.

Tinteggiare il soffitto: e alle pareti quali colori?

Quando il soffitto è colorato, le pareti vanno concepite in modo che ci sia un accordo armonico tra loro.

Un valido suggerimento è di non usare ovunque lo stesso colore, meglio giocare su almeno due sue tonalità.

Una tinta più intensa nel soffitto, ad esempio il grigio, o una più chiara per le pareti permette di rendere dinamico lo scenario.

Oppure, viceversa, usare la nuance più scura per le pareti, ma limitarla a circa 30/40 centimetri dal soffitto, più chiaro: ciò alleggerisce il tutto, lo sviluppa in altezza e lo rende più piacevole.

Un’idea possibile è anche colorare il soffitto in una tonalità decisamente a contrasto con le pareti e che riprenda la tonalità di un accessorio, come un tappeto, o un mobile.

In alcune situazioni si può usare il soffitto a righe: non è solo una soluzione gioiosa, adatta alle camere destinate ai più piccoli, ma un escamotage usato da diversi interior designer per far sembrare una stanza più alta, lasciandole acquisire un mood originale ed elegante.

Il Fabian Freytag Studio, ad esempio, per un piccolo appartamento di Berlino, dal soffitto basso, ha optato per un soffitto a larghe righe diagonali gialle e bianche (come le pareti), che dilatano lo spazio e danno altezza lì dove non c’è.

Per l'azienda di vernici Farrow and Ball, ecco righe verticali bianche e rosse per il soffitto e pareti verdi e crema.

Il brand Benjamin Moore propone un vivace pink per il soffitto di una stanza al femminile che riprende copriletto e accessori.

Dipingere di un colore le travi del soffitto