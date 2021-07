Come risparmiare con i condizionatori LG

Redazione - 24 aprile 2015

Cos'è la tecnologia inverter?

Tecnologia inverter dei condizionatori LG: ecco il fiore all’occhiello della gamma di climatizzatori mono e multisplit di LG Electronics. La tecnologia inverter si avvale di compressori a velocità variabile in grado di adeguare in ogni momento la potenza erogata dal condizionatore in base alla temperatura desiderata nell’ambiente. Applicata all’intera gamma di unità interne ed esterne, mono e multi, questa tecnologia riduce al minimo i rumori e le vibrazioni. Tutte le unità esterne sono inoltre dotate di nuovi telai con griglia di espulsione aria in materiale composito, di un ventilatore a flusso d’aria ottimizzato e di compressori rotativi a controllo BLDC che permettono una riduzione di rumorosità e migliori prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla tecnologia inverter è inoltre possibile ottenere raffreddamento e riscaldamento in tempi rapidi: rispetto ai modelli convenzionali, i tempi di funzionamento necessari a raggiungere le temperature desiderate si sono infatti ridotti del 15%, con un conseguente risparmio energetico pari al 44%.

LG e i benefici fiscali per risparmio energetico

I condizionatori LG sono interessanti anche per la compatibilità delle unità interne - Hero, Libero e la serie dei prodotti Art Cool Mirror con le unità esterne sia mono che multisplit. Inoltre, tutte le nuove unità esterne multi hanno capacità che variano da 4 kW a 10 kW e possono essere connesse fino a 5 unità interne in combinazione free-joint. Le unità della nuova serie sono state equipaggiate con nuovi compressori rotativi a doppio cilindro, per ottenere prestazioni ancora più esaltanti e raggiungere, grazie ai nuovi valori di EER e COP, la conformità ai parametri necessari per ottenere i benefici fiscali previsti dalle normative sul risparmio energetico negli edifici. E non solo. Tutte le unità esterne multi sono state completamente rinnovate nell’estetica, grazie all’adozione dei nuovi telai U4 e UL2, e sono caratterizzate da una linea più accattivante grazie alle coperture specifiche che mascherano la connessione delle tubazioni.

Tecnologia AutoClean e 5 livelli di filtrazione