Tutte le informazioni utili per l'acquisto di una cucina

Prima dell'acquisto ecco una guida ai materiali delle ante

Veniamo allo. Quello dei pannelli utilizzati per la produzione delle migliori cucine varia mediamente da 1,8 cm a 2,5 cm; i pannelli delle cucine senza alcuna pretesa misurano all’incirca 1,4 cm. Compresi fra 1,4 cm e 1,7 cm sono i pannelli di qualità media. Nell’acquisto della cucina non sottovalutare le caratteristiche tecniche Per trovare la cucina giusta, va attribuita la necessaria importanza anche alle sue, cioè alle parti meccaniche. Tanto per cominciare, suggeriamo di, per accertarsi che si aprano e si chiudano facilmente. Questo significa che perfetto, liscio e senza intoppi dovrebbe risultare lolungo le guide metalliche; se queste sono, ancora meglio. Si badi anche che proprio i cassetti e i cestoni possano sostenere carichi notevoli, tenendo presente che alcuni arrivano anchePassiamo alle: quelle ammortizzate sono l’ideale, per evitare fastidiosi rumori e anche il rischio di precoci danneggiamenti. Si verifichi il. Altrimenti, una valida soluzione coincide colinserito sul fianco della cassa.

Nell’acquisto della cucina non sottovalutare le caratteristiche tecniche

Per trovare la cucina giusta, va attribuita la necessaria importanza anche alle sue caratteristiche tecniche , cioè alle parti meccaniche. Tanto per cominciare, suggeriamo di testare i cassetti e i cestoni , per accertarsi che si aprano e si chiudano facilmente. Questo significa che perfetto, liscio e senza intoppi dovrebbe risultare lo scorrimento lungo le guide metalliche; se queste sono ammortizzate , ancora meglio. Si badi anche che proprio i cassetti e i cestoni possano sostenere carichi notevoli, tenendo presente che alcuni arrivano anche a 60-70 kg . Passiamo alle cerniere per le ante : quelle ammortizzate sono l’ideale, per evitare fastidiosi rumori e anche il rischio di precoci danneggiamenti. Si verifichi il numero di aperture garantito . Altrimenti, una valida soluzione coincide col pistoncino di fine corsa inserito sul fianco della cassa.

Le varie tipologie di ante per personalizzare lo stile della composizione

Quali sono i sistemi di apertura delle ante per i mobili della cucina? L’anta cucina a battente rappresenta l’opzione più tradizionale, comoda e intramontabile, adatta ai contesti moderni come a quelli più classici. Per le cucine più piccole, in cui lo spazio va sfruttato al centimetro, una soluzione ottimale è rappresentata dalle ante scorrevoli, che possono anche essere lasciate aperte, all’occorrenza, senza il rischio che ostacolino i movimenti.



I pensili prevedono solitamente ante a ribalta, dette anche a vasistas, che si aprono dal basso verso l’altro tramite appositi meccanismi di sollevamento che assicurano un arresto sicuro in qualsiasi posizione. Ottima scelta in primis per i frontali monopezzo di grandi dimensioni, ma anche nel caso in cui ci sia la necessità di sovrapporre due pensili, sfruttando così al massimo le altezze.



A caratterizzare l’anta saranno poi le maniglie, che hanno un contenuto estetico e rendono funzionale l’apertura di ante, cassetti e cestoni. Se la cucina è in stile moderno potrete optare per l’anta a gola, sagomata nel corpo dell’anta, oppure preferire il sistema di apertura push-pull, nascosto alla vista, per superfici estremamente pulite e minimali.



Bisogna fare anche la distinzione fra ante lisce e ante a telaio. Le prime, nella loro semplicità, sono espressione di essenzialità e purezza formale; possono essere dotate di maniglie oppure di gole orizzontali o verticali. Chi desidera qualcosa di più ricercato, troverà molto interessanti i profili maniglia con taglio a 40°.



Le ante a telaio sono arricchite da una sorta di cornice, caratterizzano molte composizioni in stile classico o retrò ma da qualche tempo anche diverse proposte riconcedibili a un’estetica più moderna. Meno conosciute ma dotate di grande eleganza sono anche le cosiddette ante a vassoio, cioè caratterizzate da un bordo sottile e discreto.