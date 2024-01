Guida completa e consigli utili per la scelta del divano ad angolo

Perché scegliere un divano ad angolo

Dove posizionare il divano ad angolo

Il divano ad angolo è l'alleato perfetto della convivialità

Il divano ad angolo rappresenta la soluzione di arredamento ideale per creare un'atmosfera conviviale con amici e famiglia.

Offre una capacità elevata di accoglienza, consentendo di ospitare comodamente più persone e facilitando conversazioni e momenti di socializzazione.

Rispetto alla combinazione di due divani più piccoli, creano una disposizione che favorisce le relazioni interpersonali, le persone sedute occupano posizioni attigue, faccia a faccia, frontali anziché affiancate.

La loro spaziosità consente una seduta confortevole anche quando ci si trova in poche persone, non ci si sentirà più schiacciati l'uno contro l'altro e si potrà godere di momenti di relax in completa comodità, sia davanti alla TV che durante la lettura di un libro.

Meridiani propone Timothy, divano angolare con elementi modulari con forme geometriche e proporzioni eleganti, arricchiti da raffinati dettagli in metallo, è disponibile anche nella versione con scocca in cuoio per un look più urbano.