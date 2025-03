Copridivano a tre posti, per vestire il living con praticità

Le diverse tipologie disponibili

Uno dei modelli più performanti è il copridivano a tre posti in cotone elesticizzato. La sua flessibilità lo rende perfetto per sofà in stoffa e in pelle. Se il tuo imbottito ha cuscini removibili puoi optare per un modello con copricuscini per ottenere una migliore vestibilità.

Il copridivano con braccioli a vista è pensato per chi non desidera nascondere l'estetica della seduta, lasciando intravedere il rivestimento sottostante. Perfetto per chi ama giocare con contrasti cromatici interessanti consente di valorizzare l’ambiente senza stravolgerne lo stile. Questa copertura è spesso reversibile.

Genius Class Linea Aven: il modello ha una tasca laterale porta riviste ed è disponibile in varie tonalità.