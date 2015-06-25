Copriletto estivo matrimoniale: guida alla scelta

Perché scegliere un copriletto estivo matrimoniale

Un copriletto estivo matrimoniale ben scelto incide sulla qualità del sonno durante le notti più calde. Offre un isolamento leggero che protegge dalle escursioni termiche quando il condizionatore rimane acceso, favorendo un riposo confortevole e lasciando respirare il corpo.



Se il tessuto è scelto con attenzione è piacevole al contatto e adatto alle temperature estive. A differenza del copriletto matrimoniale primaverile il copriletto estivo non è trapuntato. È protagonista assoluto in camera da letto: contribuisce a definire l’atmosfera e ne orienta lo stile. Le migliori aziende del settore utilizzano tessuti di alta qualità e certificati per realizzare copriletti dal forte potere decorativo. Le cuciture sono curate, dettagli e trame sono studiati per aggiungere personalità e carattere ad ogni ambiente notte.



Peony di Gabel 1957 è stampato con tecnologia digitale su tessuto jacquard in puro cotone. Misura 260 x 270 cm.