Redazione - 28 ottobre 201513 aprile 2026
Completi per letto matrimoniale
Concorrono a definire lo stile della zona notte attraverso materiali, colori e fantasie i completi per letto matrimoniale: come e perché sceglierli.
Redazione - 28 ottobre 201513 aprile 2026
Perché scegliere i completi per letto matrimoniale
Dormire bene non è un lusso, ma una necessità. Scegliere i giusti completi per letto matrimoniale significa trasformare la camera in un ecosistema che sposa estetica e benessere.
Il vantaggio di acquistare un set coordinato per sfumatura, trama e stile si traduce in un aspetto visivo piacevole della stanza da letto. Significa eliminare il rischio di avere un letto "arlecchino" con tonalità diverse o fantasie che fanno a pugni. Il completo letto garantisce quell'impatto visivo armonioso che trasforma immediatamente la camera in una suite curata nei dettagli. Non dovrai perdere tempo cercando di accostare tessili che, una volta stesi, risulterebbero comunque differenti.
Completi per letto matrimoniale: quali pezzi comprendono
I completi per letto matrimoniale sono composti da:
- lenzuolo sotto con angoli per una perfetta aderenza al supporto e relativo topper per materasso. Gli angoli elasticizzati scongiurano fastidiose pieghe che disturbano il riposo;
- lenzuolo sopra, che avvolge il corpo e con la sua balza protegge il trapuntino o la coperta;
- due federe, in tinta unita o motivi perfettamente coordinati, un tocco di stile per ciascun cuscino da letto;
- il copriletto matrimoniale primaverile (trapuntino leggero) completa il look nell'insieme se coordinato alla biancheria da letto. Lo stesso si può dire del sacco copripiumino, che può essere usato in inverno con piumino inserito e nel resto dell'anno come lenzuolo e copriletto.
Completi per letto matrimoniale: i materiali migliori
Una volta stabilito che i completi per letto matrimoniale sono la scelta vincente bisogna scegliere il tessuto.
- Il cotone è un materiale naturale al 100%. Il Percalle di cotone è piacevole al tatto e traspirante. Se cerchi un effetto più lussuoso e una morbidezza che accarezza la pelle il Raso di cotone è imbattibile. La sua texture lucida è estrememente raffinata.
- Il lino è il materiale nobile per eccellenza, che disperde il calore in estate e lo trattiene in inverno. È una fibra anallergica dall'aspetto vissuto. Le moderne lenzuola in lino si lavano ad una temperatura di 40 gradi e non si stirano.
Completi per letto matrimoniale: misure, colori e fantasie
I completi per letto matrimoniale hanno il lenzuolo sopra che può arrivare a misurare 270 x 290 cm. Le dimensioni del lenzuolo sotto sono 175 x 200 cm. Se il tuo materasso è particolarmente alto oppure è un modello King Size, assicurati che il lenzuolo sotto riesca a vestire perfettamente gli angoli. La trapunta misura 270 x 270 cm, il sacco copripiumino 260 x 240 cm.
Il trend attuale punta su tinte unite, stampe botaniche o fantasie geometriche discrete. Le tonalità di tendenza sono verde salvia, rosa, grigio chiaro, sabbia, giallo limone oppure ocra e azzurro. I set "ton sur ton" utilizzano diverse gradazioni dello stesso colore tra federe e lenzuola per creare un effetto visivo sobrio ma sofisticato.
FAQ sui completi per letto matrimoniale
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Cosa comprende il completo lenzuola matrimoniale?Un set standard include il lenzuolo sotto con angoli, il lenzuolo sopra e due federe coordinate. Su Arredamento.it consigliamo di verificare sempre le misure del lenzuolo inferiore, specialmente in presenza di materassi alti o oversize, per assicurare una vestibilità perfetta che non crei fastidiose pieghe durante il riposo notturno.
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Quali sono i vantaggi del completo letto in percalle di cotone?Il percalle è un tessuto nobile ottenuto da una fitta armatura a tela che dona una sensazione di freschezza e setosità sulla pelle. Su Arredamento.it suggeriamo questa scelta per chi cerca resistenza e traspirabilità. Grazie alla sua lavorazione, mantiene un aspetto opaco ed elegante.
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Come viene applicata la tecnologia alla biancheria da letto?La tecnologia si esprime con un finissaggio tessile che rende le fibre meno soggette a sgualcirsi. Questo trattamento facilita anche la stiratura, mantenendo il completo letto matrimoniale sempre impeccabile.
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Come scegliere il tessuto giusto in base alla stagione?Se siete freddolosi o abitate in montagna durante i mesi freddi la flanella di cotone è imbattibile. Lino, Percallè di cotone e Raso di cotone sono apprezzati perché, in generale, sono perfetti in ogni stagione.
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Perché è importante la certificazione dei tessuti per il riposo?Dormire a contatto con tessuti privi di sostanze nocive previene irritazioni e allergie respiratorie. Ti consigliamo di scegliere prodotti tessili con etichetta OEKO-TEX®, i cui standard sono consultabili sul sito ufficiale di OEKO-TEX®, per avere un completo letto che metta la salute al primo posto.
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Quali colori favoriscono un sonno profondo e ristoratore?La cromoterapia suggerisce tonalità desaturate come azzurro polvere, rosa chiaro, e verde salvia, oltra al classico bianco. Questi colori riducono i livelli di stress e migliorano la qualità del riposo.
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Come mantenere la brillantezza dei completi letto colorati?Per lenzuola, federe e sacco copripiumino si raccomanda di utilizzare detersivi liquidi di qualità e non candeggiare. Lavaggi a temperature non superiori ai 40°C preservano le fibre e l'intensità dei pigmenti. Per quanto riguarda il copriletto o trapuntino attenersi alle indicazioni del produttore.