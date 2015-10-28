Completi per letto matrimoniale

Il percalle è un tessuto nobile ottenuto da una fitta armatura a tela che dona una sensazione di freschezza e setosità sulla pelle. Su Arredamento.it suggeriamo questa scelta per chi cerca resistenza e traspirabilità. Grazie alla sua lavorazione, mantiene un aspetto opaco ed elegante.

Il percalle è un tessuto nobile ottenuto da una fitta armatura a tela che dona una sensazione di freschezza e setosità sulla pelle. Su Arredamento.it suggeriamo questa scelta per chi cerca resistenza e traspirabilità. Grazie alla sua lavorazione, mantiene un aspetto opaco ed elegante.

Come scegliere il tessuto giusto in base alla stagione?