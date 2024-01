Perché acquistare il topper per materasso

Quali sono le caratteristiche di un buon topper materasso

La qualità del riposo ha un impatto significativo sulla qualità della vita e quindi è essenziale comprendere l'importanza di gestire il sonno in modo adeguato.

Un buon topper materasso deve essere realizzato in tessuti freschi e leggeri, altamente traspiranti, per garantire una corretta circolazione dell'aria durante il sonno. Deve inoltre garantire leggerezza e comodità, per poter essere facilmente trasportato e applicato sul materasso.

La sua altezza, che varia dai 3 ai 7 cm, deve essere abbastanza sottile da non alterare la struttura del materasso, ma abbastanza spesso da fornire un ulteriore strato di comfort. Infine, un buon prodotto, dovrebbe essere dotato di elastici o di un sistema di fissaggio efficace che gli permetta di adattarsi saldamente al materasso, garantendo così stabilità e prevenendo spostamenti scomodi durante il sonno.

Il topper della linea Re:Life di Dorelan è realizzato in lattice al 100%, con tessuto in cotone e microfibra di poliestere, viene sottoposto a trattamento U-Safe per garantire igiene contro batteri e acari. Permette il lavaggio in lavatrice e un’asciugatura veloce, per mantenerlo igienico più a lungo.