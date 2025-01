Scopri i cuscini per il divano rettangolari

Materiali di qualità per una cura semplice del cuscino

Basta poco per migliorare l'aspetto del living. Comprare nuovi cuscini per il divano rettangolari o sostituire i copricuscini è la soluzione migliore per rinnovare l’ambiente e farci sentire più a nostro agio.

Possiamo scegliere tra una vasta gamma di tessuti di qualità, durevoli e piacevoli al tatto, per aiutarci a vivere la stanza in maniera più intensa. Scegli fodere rimovibili e lavabili in lavatrice in cotone, in seta oppure in velluto. Anche il lino, con il suo aspetto naturale e il poliestere, pratico e resistente, sono ottime opzioni. Ogni materiale offre sensazioni uniche: potrai scegliere quello più adatto alle tue esigenze e al carattere della tua stanza.

Tra i materiali più comuni utilizzati per l'interno dei cuscini decorativi troviamo la fibra di poliestere riciclata e la piuma. In alcuni casi si utilizzano mix di materiali per combinare leggerezza, sostegno e resistenza.

Morty Bianco & Nero di Benuta è un cuscino con rivestimento tessuto a mano adatto per l'ambiente interno ed esterno. Il suo motivo geometrico arricchito da frange arreda con gusto ogni tuo ambiente.