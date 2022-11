Quali decorazioni di Natale scegliere per addobbare la casa

Redazione - 29 ottobre 2015

Tre consigli per scegliere le giuste decorazioni di Natale

Il countdown alle festività natalizie ormai è scattato e questo vale anche per le decorazioni di Natale, la cui scelta, per essere giusta, dovrà soddisfare tre verbi: appendere : gli ornamenti da appendere diventano non solo pratici e comodi, ma anche sofisticati ed eleganti. Oltre a quelli destinati al tradizionale albero, è consigliato impreziosire pareti, finestre e davanzali con addobbi, ghirlande, barlumi dorati e tessuti morbidi.



Come decorare l'ingresso di casa per Natale

Nelle decorazioni di Natale è fondamentale non dimenticarsi dell’ingresso di casa, che può rappresentare una sorta di biglietto da visita per gli ospiti.

Ecco alcuni elementi importanti per introdurre subito nello spirito natalizio: una ghirlanda appesa alla porta o comunque vicino all’ingresso, anche appoggiata su un tavolino come centrotavola: ne esistono di svariati modelli, tipologie e dimensioni, oppure è possibile crearne una ad hoc in base ai propri gusti e a ciò che si dispone.



Realizza con il fai da te le tue decorazioni natalizie

Per dare un tocco speciale alle decorazioni di Natale, non c’è bisogno di comprare nuovi ornamenti o spendere cifre folli: basta crearle col fai da te, utilizzando semplice materiale. Ecco tre esempi: albero di Natale da appendere: ideale se hai una parete libera, ma poco spazio; originale ed ecologico, per realizzarlo bastano infatti una corda e dei bastoncini/rami di legno da ornare e abbellire a piacimento.



e dei da ornare e abbellire a piacimento. Barattoli colorati portacandela: vasetti vuoti di yogurt, conserve o marmellate si prestano alla perfezione per essere decorati con tempere e glitter e trasformarsi in originali lanterne. All’interno versare del sale grosso e poggiarvi sopra un tea light profumato, mentre attorno all’imboccatura legare un cordino.



di yogurt, conserve o marmellate si prestano alla perfezione per essere decorati con tempere e glitter e trasformarsi in originali lanterne. All’interno versare del sale grosso e poggiarvi sopra un tea light profumato, mentre attorno all’imboccatura legare un Palline di Natale in maglia: per rinnovare le vecchie palline usurate dal tempo, è sufficiente recuperare calzini spaiati, ritagli di stoffa o di maglioni di lana ormai inutilizzati e avvolgerle, unendo le estremità sopra la pallina, fissandole con dello spago che fungerà anche da appiglio e abbellirle a piacimento.

Quali colori scegliere per decorazioni e addobbi di Natale

La scelta dei colori per gli addobbi e le decorazioni di Natale dipende molto dai gusti personali, ma anche da diverse scuole di pensiero: i fedelissimi alla tradizione opteranno per i classici color oro, rosso o argento .



o . Per chi vuole andare sul sicuro, si punta tutto sull’intramontabile bianco , anche nella versione “effetto innevato” ; oppure sul classico verde, che ben s’intona con le decorazioni in legno chiaro.



, anche nella versione ; oppure sul classico che ben s’intona con le decorazioni in legno chiaro. Per gli alternativi: fra le tendenze più in auge s'inserisce il romantico color rosa nelle varie nuance, oppure l’azzurro, il blu o il celeste, per gli amanti delle sfumature del cielo e del mare.

Le decorazioni di Natale naturali, economiche e sostenibili

Le decorazioni di Natale contribuiscono ad abbellire la casa, ma se lo fanno in maniera sostenibile ne giova non solo il portafoglio, bensì anche l’ambiente.



Se ne possono creare davvero di tutti i tipi, avvalendosi di semplice materiale che si trova in natura. Ecco degli esempi: Pigne : facili da trattare con un piccolo tocco di pittura all'acqua che possa simulare la neve, ben s’addicono al periodo, stanno bene in qualsiasi posizione e s’abbinano un po’ a tutto.



: facili da trattare con un piccolo tocco di pittura all'acqua che possa simulare la neve, ben s’addicono al periodo, stanno bene in qualsiasi posizione e s’abbinano un po’ a tutto. Frutta essiccata : le fette di agrumi lasciate essiccare sono ideali per dar vita a composizioni originali, fantasiose e piacevolmente profumate.



: le fette di agrumi lasciate essiccare sono ideali per dar vita a composizioni originali, fantasiose e piacevolmente profumate. Foglie e rami d'abete sono perfetti per ornare la casa in vista delle feste natalizie, anche semplicemente raccogliendoli in maniera creativa in vecchi vasi o caraffe di vetro.

