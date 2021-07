Design e alta tecnologia per il bagno firmato Geberit

Redazione - 25 maggio 2016

Geberit Aquaclean

Regalare il massimo comfort ai piccoli gesti di igiene quotidiana, ottimizzare gli spazi nella stanza da bagno, ridurre i consumi idrici: ecco alcuni dei plus garantiti dall’innovativo vaso hi-tech AquaClean di Geberit, dotato di sofisticate funzioni dedicate all’igiene intima. Una soluzione che oggi rappresenta il massimo della tecnologia applicata al settore idrosanitario. Si tratta di un vaso elegante in cui il design va di pari passo con la ricerca tecnologica: il vaso, infatti, è dotato di un'astina auto-igienizzante che fuoriesce dalla seduta in posizioni scelte dall'utilizzatore, per garantire un risciacquo corretto nella forma e nell'intensità desiderate. Tante le soluzioni possibili: oltre alla doccetta intima, infatti, i vari modelli della linea (8000, 8000plus, 5000 e 5000plus, 4000) prevedono anche funzioni di asciugatura, eliminazione cattivi odori e "telecomando" per l'impostazione dei diversi programmi di risciacquo.

Moduli Geberit Monolith

Geberit è attenta alle esigenze della propria clientela e offre risposte che garantiscano la funzionalità necessaria ad una vita confortevole. I moduli Geberit Monolith sono progettati per facilitare l’installazione di lavabo, vaso o bidet davanti a pareti preesistenti, anche in cartongesso, evitando impegnative opere di muratura. Monolith per lavabo si compone di un sottile parallelepipedo che sostiene il lavabo e svolge la funzione di mensola, dotata di comodi contenitori laterali a scomparsa e, su richiesta, anche di elementi porta-asciugamani doppi. Vi si possono installare diverse linee di rubinetteria. Monolith per WC include la cassetta di risciacquo con doppio pulsante sul lato, uno “grande” da 6 litri e uno piccolo da 3 litri. Ogni modulo in alluminio è rivestito in vetro temperato nelle versioni nero, bianco e marrone terra d'ombra. Nella versione Monolith Plus WC, il modulo è dotato del sistema Comfort Light, una luce d'ambiente che si attiva con sensore di movimento in sette differenti tonalità, di un filtro ceramico a nido d'ape per aspirare i cattivi odori e di un rilevatore di presenza per l'accensione/spegnimento con indicatore luminoso giorno/notte.

Scarico doccia a parete Geberit

Pulizia, design minimale ed estrema praticità: ecco gli ingredienti scelti da Geberit per la soluzione destinata allo scarico della doccia a parete. L’acqua defluisce da una piccola fessura alla congiunzione tra pavimento e parete. Il modulo di installazione prevede sifone e attacchi predisposti già alle giuste quote, per semplificarne la posa, riuscendo a mantenere sulla stessa linea alimentazione e scarico dell'acqua. Allo stesso tempo il pavimento può essere posato senza interruzioni, così come il riscaldamento a pavimento. L'utilizzo dei moduli per doccia Combifix e Duofix permette addirittura l'inserimento di uno scarico in progetti di ristrutturazione. In questi ultimi casi, i materassini isolanti presagomati facilita il lavoro di chi ristruttura o costruisce il bagno: se precedentemente chi stendeva il massetto in cemento doveva lasciare la giusta pendenza perché il piastrellista potesse rifinire, ora al momento dell’installazione grezza viene inserito il materassino con lo spessore adatto per arrivare a filo del modulo e viene già stabilita la giusta pendenza pronta per il piastrellista. Attenta anche ai dettagli, Geberit mette a disposizione un profilo in acciaio che semplifica la ‘fuga’ delle piastrelle, rendendo più finito e igienico il passaggio dell'acqua verso il sifone. Il sifone garantisce una portata di scarico di 0.85 l/s; la sua copertura è pensata per essere facilmente rimossa manualmente, per estrarne il filtro e pulirlo. La copertura è proposta in quattro diverse finiture: cromo lucido, acciaio inossidabile spazzolato, bianco e rivestibile con piastrelle. Il modulo per docce è disponibile nelle varianti Combifix (per pareti in muratura nelle altezze 130 cm e 34 cm) e Duofix (per pareti leggere nelle altezze 130 e 50 cm) con o senza pannello portante per la rubinetteria doccia (esterna o ad incasso).

Placche di comando Geberit