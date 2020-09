Design scandinavo, lo stile nordico per la casa

Che cos'è lo stile scandivano

In ambito architettonico e dell’industrial design, lo stile scandinavo è un movimento nato agli inizi del ‘900 e sviluppatosi ampliamente a partire dalla metà del secolo scorso nei paesi del nord Europa in cui minimalismo, funzionalità e semplicità sono le parole d’ordine. Il concetto alla base del design nordico è che la forma segue la funzione. Il superfluo è bandito, le linee si fanno pure, leggere, sinuose, delicate, equilibrate.

Ma come riconoscere una casa dal mood scandi?

dalla luminosità degli ambienti;

dalla semplicità che crea bellezza;

dall’atmosfera calda e accogliente;

dalla presenza di pochi ma azzeccati pezzi d’arredo, molti dei quali vintage e di design scandinavo, appunto;

da un senso di armonia e proporzione ottenuto con l’accostamento di mobili dai profili lineari e puri;

da quel ricercato tocco di personalità, dato da raffinati dettagli decor, che aiuta a stemperare l’essenzialità della mobilia.

Per entrare nel vivo di questo gusto d’arredo così tanto amato anche alle nostre mediterranee latitudini, occorre far riferimento al contesto culturale e ambientale in cui nasce e matura l’interior design nordico: l'ambiente esterno è ostile per le basse temperature, buio per molti mesi dell’anno, ovattato e ammorbidito dalla neve che tutto avvolge e rigoglioso nella vegetazione, con la presenza di laghi, boschi e fiordi. L’arredo dunque cerca di reagire alle condizioni avverse esterne, ma allo stesso tempo ne cattura l’essenza e ne carpisce il meglio.