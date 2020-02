Quali sono le dimensioni minime bagno

Redazione - 11 novembre 2015

Quali sono le dimensioni minime previste per un bagno

Piccolo sì, ma entro certi limiti: se da una parte la legge nazionale non indica misure minime (e neppure massime) per il bagno di casa, dall’altra è doveroso consultare il Regolamento edilizio del Comune in cui si trova l’abitazione perché contiene numeri da rispettare.



Per fare un esempio, quello di Milano stabilisce che il primo e unico bagno deve avere una superficie minima di 3,5 mq; se la dimora supera i 70 mq complessivi, inoltre, il lato corto del bagno dev’essere almeno pari a 170 cm.



Per quanto riguarda l’eventuale secondo bagno, la superficie minima equivale a 2 mq e, se la metratura totale risulta oltre i 70 mq, il lato più corto deve avere un’estensione di almeno 120 cm. Doveroso far presente che in altre città i numeri in questione sono inferiori oppure superiori.



Si registra anche il caso, ma è piuttosto raro, di località in cui si può procedere come si desidera, senza vincoli di sorta.

Le deroghe per il secondo bagno

Premessa doverosa: secondo quanto imposto dalla normativa nazionale vigente, nel bagno devono esserci – non sono facoltativi – il vaso, il bidet, la vasca o la doccia e il lavabo. Per quanto riguarda il secondo bagno, però, nella maggior parte dei comuni italiani sono previste delle deroghe, cioè delle eccezioni.



Riguardano sostanzialmente i suddetti pezzi; è cioè possibile, molto semplicemente, fare a meno del bidet oppure della doccia (o della vasca). Necessario è, però, che il primo bagno sia completo. Altrimenti la deroga non vale.



Per quanto concerne le dimensioni del cosiddetto bagno di servizio, normalmente possono essere sempre inferiori a quelle del bagno principale, ma bisogna sempre consultare il Regolamento edilizio del Comune in cui si abita per conoscere i numeri esatti ed evitare errori.

Il bagno deve avere una finestra?

Il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 stabilisce che in tutti gli ambienti che compongono un’abitazione debba esserci una fonte di illuminazione naturale diretta, fatta eccezione per i bagni (e altri locali come il ripostiglio).



“La stanza da bagno – recita per l’esattezza l’articolo 7 – deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica”. I Regolamenti edilizi dei vari Comuni, poi, contengono ulteriori norme in merito.



In quasi tutte le città, comunque, il bagno principale deve essere dotato di una finestra apribile pari ad almeno 1/8 del pavimento, mentre per quanto riguarda i bagni ciechi “l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente”.

Altezza bagno e impianto elettrico