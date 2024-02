Scopri con noi la versatilità ed il comfort dei divani letto matrimoniali

Redazione - 15 maggio 2009

Come scegliere la giusta forma dei divani letto matrimoniali

I divani letto matrimoniali contemporanei sono progettati con cura, per presentare un aspetto elegante e discreto, simile a quello di un normale divano. Per scegliere un divano letto che si adatti perfettamente al nostro ambiente, è fondamentale valutare lo spazio disponibile e considerare la misura che occuperà sia in posizione chiusa che aperta. Il mercato offre soluzioni fisse o componibili, consentendo anche configurazioni angolari, per integrarsi in base alle diverse esigenze e preferenze estetiche. Le dimensioni di un divano letto matrimoniale aperto possono variare, ma in generale si può considerare che misuri almeno 180-200 cm in larghezza, considerando anche lo spazio dei braccioli e 190-200 cm in profondità, a cui va aggiunto lo spessore dello schienale, raggiungendo quindi un totale di circa 220-230 cm. È altresì consigliabile avere almeno 60 cm di spazio libero intorno al divano aperto per poterlo utilizzare comodamente. Se l'ambiente non presenta grandi dimensioni un buon punto di partenza è optare per un design semplice e lineare, con una forma geometrica ben definita, è essenziale che la struttura sia snella e non troppo ingombrante per non appesantire l'aspetto visivo della stanza. La configurazione angolare rappresenta una scelta elegante e, allo stesso tempo, permette di sfruttare al meglio gli angoli della stanza, per ottimizzare lo spazio e creare un ambiente accogliente. Il divano letto Passepartout di BertO offre un comfort impareggiabile grazie ai grandi cuscini dello schienale imbottiti in piuma, che avvolgono la seduta in un morbido abbraccio; si converte facilmente in un letto senza dover rimuovere i cuscini.

Il materasso perfetto in base alla frequenza di utilizzo

Quando si decide di acquistare divani letto matrimoniali, è importante prendere in considerazione l'utilizzo che se ne farà. Se verrà utilizzato quotidianamente, ad esempio in un monolocale, è consigliabile optare per modelli con rete a doghe o rete elettrosaldata, abbinati a materassi di elevata fattura con uno spessore di almeno 15 cm, questa misura assicurerà un comfort duraturo ed un sostegno adeguato. La lunghezza del materasso dovrebbe essere di almeno 190-200 cm, lunghezze inferiori potrebbero essere accettabili solo per un utilizzo occasionale. Inoltre, è importante valutare anche la qualità dei materiali utilizzati nel divano letto, sia per la struttura che per l'imbottitura, assicurarsi che sia robusto e resistente, in modo da garantire durabilità nel tempo. Verificare che ci sia abbastanza spazio davanti al divano letto aperto per garantire un facile accesso e una comoda fruizione dello spazio. Scegliere un divano letto di buona qualità e adatto alle proprie esigenze di utilizzo garantirà un riposo ottimale e una soddisfazione a lungo termine. Dallas di Bemade ci mostra un divano letto matrimoniale dalle linee semplici e pulite, con il materasso alto ben 21cm. Il suo meccanismo brevettato a due pieghe consente un sistema di apertura rapido tramite trazione dello schienale.

Considera il comfort dei divani letto matrimoniali

La densità dell'imbottitura dei divani letto matrimoniali è fondamentale per garantire un equilibrio ottimale tra resistenza e morbidezza. Deve essere in grado di sostenere il peso del corpo senza risultare né troppo rigida né troppo morbida, al fine di assicurare un comfort adeguato durante l'utilizzo. Le schiume in poliuretano sono comunemente utilizzate per conferire comodità a diverse tipologie di sedute, in particolare, il poliuretano espanso svolge un ruolo essenziale nel contribuire al benessere individuale. Un valore di densità ideale generalmente oscilla tra i 30 e i 40 kg/m³, anche se ci sono divani di alta qualità che presentano un valore di densità fino a 50 kg/mq. L'indice di densità, quindi, rappresenta uno dei parametri più importanti di valutazione di un imbottito ed il suo valore è determinante per indicarci la sua performance complessiva. Prima di procedere con l'acquisto, è consigliabile provare diverse sedute e materiali per capire quale opzione si adatta meglio alle proprie esigenze di comfort e stile. Il divano letto Tabor di Doimo Salotti offre un comodo letto senza bisogno di togliere i cuscini dello schienale e della seduta, perché all’apertura della rete, la cuscinatura seguirà il movimento del meccanismo, rimanendo saldamente ancorata. L'imbottitura della struttura è realizzata in poliuretano espanso con densità 21/40 Kg/m³, i cuscini di seduta sono realizzati in poliuretano espanso densità 30 Kg/m³.

Quali sono i meccanismi di apertura del divano letto matrimoniale