Quali frigoriferi piccoli comprare

Che dimensioni hanno i piccoli frigoriferi

La scelta relativa ai frigoriferi piccoli è più ampia di quanto si possa immaginare. Esistono modelli portatili, perfetti ad esempio per il campeggio, e altri da tavolo; in questa sede, però, vogliamo concentrarci sugli apparecchi un po’ più capienti, progettati per essere collocati sotto il piano di lavoro della cucina o sotto il bancone della penisola, incassati in un mobile o comunque posizionati dove si desidera.



Tutti, a fronte di un ingombro ridotto, offrono prestazioni ottimali e permettono di organizzare al meglio la disposizione dei diversi alimenti. Rappresentano la soluzione perfetta per i single, per le case vacanza, per coloro che amano acquistare prodotti freschi giorno per giorno.



Sono frigoriferi monoporta; le dimensioni variano ma la capacità interna è mediamente compresa fra gli 80 e i 140 litri. Nella foto vedete Divo CKRTOS 544RH di Candy, a libera installazione, caratterizzato da forme arrotondate e da una maniglia cromata ed ergonomica. Si colloca in classe A++, ha una capacità netta totale pari a 124 litri ed è largo 54,5 cm.