Redazione - 02 agosto 201416 gennaio 2026
Guida all'acquisto dell'antifurto per casa senza fili
Scopri con noi l'antifurto per casa senza fili, perché la sicurezza è fondamentale per proteggere i nostri affetti e oggetti più preziosi.
Come funziona l'antifurto per casa senza fili
L'evoluzione tecnologica ha trasformato l'antifurto per casa senza fili da semplice deterrente a sistema di protezione proattiva. Grazie all'integrazione con l'intelligenza artificiale e i protocolli di comunicazione multi-frequenza, oggi è possibile mettere in sicurezza ogni tipo di abitazione senza opere murarie.
Scegliere un allarme wireless professionale significa puntare sulla flessibilità:
- I sensori possono essere posizionati strategicamente in pochi minuti e gestiti interamente via smartphone.
- I nuovi sistemi non si limitano a suonare in caso di intrusione, ma utilizzano l'analisi video per distinguere tra un reale pericolo e il movimento di un animale domestico, riducendo i falsi allarmi del 99%.
- La conformità agli standard di sicurezza europei garantisce una protezione contro i tentativi di oscuramento del segnale (jamming), rendendo il wireless affidabile quanto i sistemi cablati tradizionali.
Consiglio: per una protezione totale scegli sistemi che offrano il backup 4G/5G, garantendo il funzionamento anche in caso di interruzione della linea internet o blackout elettrico.
By-alarm Plus di Vimar dialoga con i sistemi By-me Plus ed Elvox TVCC tramite rete IP sicura, consentendo una gestione semplice della sicurezza anche da remoto, con notifiche e videoverifica tramite app View.
Antifurto per casa senza fili: i componenti
L'antifurto per casa senza fili contempla componenti perimetrali e volumetrici.
- Gli impianti perimetrali impediscono l'intrusione del malintenzionato in casa, controllando le vie d'accesso principali quali le porte, le finestre o il recinto del giardino se si tratta di una villa. Funzionano attraverso la tecnologia a infrarossi, con colonnine esterne oppure con segnalatori nell'incavo della finestra.
- I volumetrici sono sistemi di videosorveglianza interni, come le videocamere wireless, oppure i sensori di calore in grado di rilevare la presenza di un corpo dalla temperatura.
Pecche degli impianti wireless
Gli impianti wireless hanno diverse falle, una delle quali è il famoso "Jammer", un dispositivo in grado di mettere fuori uso qualsiasi impianto radio nel suo raggio di azione. Esso può essere usato, per legge, solo dalle Forze dell'Ordine o a scopo militare, ma nel mercato nero un'associazione ben organizzata può procurarselo e mandare in tilt qualsiasi antifurto wireless anche se perfettamente installato, tenetene conto quando lo comprate. Seconda eventualità di manomissione: le telecamere degli impianti di videosorveglianza possono essere oscurate. Basta uno spray di vernice colorata passato sulla lente e il ladro può fare i suoi comodi senza essere disturbato. Quindi se avete intenzione di installare un sistema del genere prendetevi almeno la briga di fare in modo che l'allarme scatti se la telecamera viene oscurata.
Impianti wireless per proteggere singoli oggetti
Esistono infine sistemi di protezione antifurto che non hanno bisogno di alcun "filo", sono inclusi nell'oggetto da rubare: un auto o un laptop. Per esempio i sistemi di identificazione biometrica impediscono l'utilizzo di un apparecchio se non al legittimo possessore, e in caso di tentativo di scasso, mandano un segnale GPS alla centralina di polizia che ha un aggiornatissimo database di oggetti e auto rubate. Questo è il metodo più usato ai nostri giorni per ritornare in possesso degli oggetti rubati e incastrare il ladro. Le organizzazioni criminali si sono attrezzate anche per queste evenienze, quindi tenete conto che se qualcuno si mette in testa di rubare o scassinare la vostra macchina e ha la possibilità di comprare strumenti in grado di eludere questi sistemi antifurto, probabilmente lo farà.