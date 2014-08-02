Guida all'acquisto dell'antifurto per casa senza fili

Impianti wireless per proteggere singoli oggetti

Esistono infine sistemi di protezione antifurto che non hanno bisogno di alcun "filo", sono inclusi nell'oggetto da rubare: un auto o un laptop. Per esempio i sistemi di identificazione biometrica impediscono l'utilizzo di un apparecchio se non al legittimo possessore, e in caso di tentativo di scasso, mandano un segnale GPS alla centralina di polizia che ha un aggiornatissimo database di oggetti e auto rubate. Questo è il metodo più usato ai nostri giorni per ritornare in possesso degli oggetti rubati e incastrare il ladro. Le organizzazioni criminali si sono attrezzate anche per queste evenienze, quindi tenete conto che se qualcuno si mette in testa di rubare o scassinare la vostra macchina e ha la possibilità di comprare strumenti in grado di eludere questi sistemi antifurto, probabilmente lo farà.