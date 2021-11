Pavimenti belli e resistenti con il gres porcellanato effetto pietra

Le caratteristiche del gres porcellanato effetto pietra

I 4 vantaggi che offre questo tipo di pavimenti

Per quali ambienti della casa è adatto il gres effetto pietra

Il gres porcellanato effetto pietra è una soluzione che viene proposta in svariati formati, dalle piccole alle grandi lastre, per adattare ogni soluzione ad un ambiente specifico. Lo spazio living vede sempre più la tendenza all'impiego di lastre di dimensioni molto grandi per la creazione di superfici uniche e continue. Queste soluzioni sono ideali per la realizzazione di ambienti giorno aperti, per garantire continuità decorativa tra gli spazi. Nel caso di piccoli e medi formati , l’impiego ideale è per bagno, spa e zone notte : queste soluzioni di rivestimenti permettono di rendere un ambiente caldo e accogliente, carico di tradizione e valore materico . L’ampia variabilità di forme, dimensioni e resa dei materiali, rendono possibile la realizzazione di atmosfere personalizzate eleganti e contemporanee , capaci di rendere protagonisti i rivestimenti orizzontali e verticali.

Quali formati per le piastrelle in gres effetto pietra? Scoprili qui

Le piastrelle in gres porcellanato effetto pietra possono caratterizzarsi per svariati formati, sempre più in auge le grandi dimensioni.



Ceramiche Keope con la nuova collezione Onice offre la possibilità di una gamma di grandi formati, composta da soluzioni 60 x 60 cm, 60 x 120 cm e ancora maxi formati da lastre di 120 X 278 cm per ambienti estremamente essenziali e minimali dal design pulito.



Lastre di dimensioni ancora maggiori che possono apportare un sapore autentico agli spazi, per un equilibrio estetico di ampie superfici con un tocco caldo e vissuto, come per il rivestimento Matières de Rex di Florim in formato 120x120cm.



Infine, Ceramica Rondine con Himalaya, offre ambienti caratterizzati da un carattere forte, lastre di importanti dimensioni che presentano venature decise in tre formati differenti per un effetto elegante e di classe., ideali per ogni ambiente di casa, dal living alla zona notte.