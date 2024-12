i divanetti da giardino per rilassarsi all'aperto

Quali sono i materiali migliori per i divanetti da giardino

Nello scegliere i divanetti da giardino, bisogna considerare il materiale migliore per averlo bello come il primo giorno di acquisto.

Le possibilità sono tante, partendo dalla struttura base che può essere in legno, di solito teak, metallo, sostanze plastiche.

Il discorso cambia quando si passa al rivestimento del divano: lino e cotone regalano piacevoli sensazioni al tatto ma per l’outdoor devono essere trattati in modo da essere

impermeabili e idrorepellenti;

resistenti a pioggia, vento, grandine, salsedine e raggi UV;

robusti, anti strappo e usura.

La soluzione ideale è vestire il divanetto conottenuti in genere da polipropilene e poliestere, sempre più spesso in versione riciclata.Forme morbidi e imbottite con poliuretano espanso e gambe leggere in alluminio per, in varie conformazioni, compreso un pouf che può essere trasformato in divano posizionando uno o due schienali mobili in schiumato poliuretanico. Il rivestimento è impermeabile e sfoderabile.