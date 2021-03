Le novità per allestire un salotto all'aperto con i set divani da giardino

Redazione - 02 giugno 2016

I vantaggi offerti dai set modulari

Il modo in cui viviamo e concepiamo la nostra casa sta cambiando; un cambiamento che la pandemia ha accelerato. Per molti di noi è diventata un rifugio, un nido nel quale trascorrere molto più tempo di prima. Per tale motivo, vogliamo renderla sempre più bella, funzionale e accogliente e ciò vale anche per gli ambienti outdoor: il giardino, il terrazzo, anche il balcone.



Focalizzandosi sui divani e sulle poltrone da esterno, si registra una crescente richiesta dei set componibili. Che offrono due importanti vantaggi: rendono cioè possibile un più elevato livello di personalizzazione e consentono di creare le composizioni più diverse, aggiungendo oppure eliminando dei moduli, magari creando anche chaise longue, o più semplicemente cambiandone la collocazione quando lo si ritiene opportuno.



Tutto questo si traduce anche in un maggiore comfort, in una risposta concreta alle diverse esigenze individuali e nella possibilità di rendere letteralmente unica la propria oasi privata.

Quali sono i materiali più utilizzati

Gli arredi outdoor devono essere resistenti alle intemperie, all’azione dei raggi Uv, all’umidità. Ma concentriamoci sui set divani e/o poltrone. Per quanto concerne le strutture, le migliori opzioni coincidono senza dubbio con il legno di teak, l’alluminio e l’acciaio. Fra le soluzioni più innovative troviamo invece, per esempio, la resina fiber glass e l’RFM, cioè vetroresina riciclata. Gli evergreen? Vimini, bambù e rattan naturale.



Passando alle eventuali imbottiture, invece, è importante che il rivestimento possieda caratteristiche di impermeabilità e non tenda a scolorirsi a causa dell’azione dei raggi solari; nell’elenco dei tessuti da preferire troviamo il cotone telato, la canapa grezza, il poliestere, l’acrilico, il polipropilene.



Infine, appunto, le imbottiture. Occorre che anch’esse siano idrorepellenti, per motivi facilmente comprensibili, e che offrano un adeguato sostegno nonché il giusto grado di comodità. Prodotti più che soddisfacenti sono i tessuti di microfibra, i poliuretani espansi drenanti a cellule aperte, i poliuretani a cellula chiusa, il fiocco di poliestere. Risulta in aumento, d’altra parte, il numero di aziende che scelgono il poliestere proveniente ricavato dal riciclo di bottiglie in plastica PET.

Il nuovo design per i salotti outdoor

Leggerezza, flessibilità, volumi ridotti e compatti definiscono il nuovo design dei divani e delle poltrone per ambienti esterni. Ma ciò non si traduce affatto in un’immagine basic o addirittura austera, prima di tutto perché le lavorazioni si basano su un’estrema cura dei dettagli e anche in forme originali, in secondo luogo perché numerose proposte sono completate da cuscinature morbide e avvolgenti.



Il desiderio, potremmo dire l’esigenza di creare un continuum fra interni ed esterni sfocia anche in una sorta di contaminazione stilistica; in altre parole, questi set outdoor potrebbero trovar posto anche negli ambienti indoor senza che risultino note stonate e anzi portando un valore aggiunto dal punto di vista estetico e sempre garantendo la necessaria comodità. Del resto, basti guardare tutte le foto pubblicate in questa guida per averne conferma.



L’obiettivo ultimo? Utilizzare al meglio e per un periodo dell’anno più lungo possibile gli spazi all’aria aperta, trovando ristoro dal punto di vista fisico ma soprattutto benessere da quello psicologico.

I set divani da giardino piccoli per chi ha poco spazio

Se il giardino o il terrazzo non sono molto estesi, o se si dispone semplicemente di un balcone, non è affatto vero che l’allestimento di un salotto en plein air diventi una missione impossibile. Anzi: le aziende del settore propongono numerose soluzioni che occupano poco spazio e al contempo garantiscono comfort e funzionalità, oltre ad essere esteticamente accattivanti.



In molti casi si tratta di divani da esterno a due posti dalla strutture leggera, con o senza imbottiture e con o senza braccioli. E le parti imbottite, quando ci sono, presentano spessori ridotti. Non è raro che il set sia completato da una poltrona lounge o, piuttosto, composto da due-tre prodotti appartenenti proprio quest’ultima tipologia.



Ancora una volta, inoltre, quando l’ampiezza della superficie disponibile lascia a desiderare, gli arredi outdoor componibili possono rivelarsi risolutivi, perché diventa facile definire composizioni che si adattino anche alla pianta dello spazio in questione, consentendo di sfruttarlo al meglio.

Quali colori scegliere per divani e poltrone da giardino

Il trend del momento parla chiaro: deve esserci un fil rouge fra i colori dei divani e delle poltrone da giardino e quelli degli arredi scelti per gli ambienti indoor. E proprio per quanto riguarda i mobili per gli interni domestici, bisogna distinguere fra due differenti tendenze: da una parte, ecco prevalere le tonalità neutre e luminose, dall’altra quelle più decise e intense.



Le scelte fatte per la propria casa, quindi, devono ritornare per i set outdoor. Ragionando più in generale, c’è anche da far presente che le aziende operanti in questo settore puntano sul bianco, sul beige, sul corda e altre nuance similari, ma anche sui pastelli – azzurro in primis – e sui colori polverosi.



Riscuotono successo, però, anche il nero, il grigio scuro, il blu, il verde salvia e il terracotta; questi ultimi richiamano gli elementi naturali, per cui nel caso di un giardino rendono possibile una perfetta integrazione con il contesto circostante. E poi c’è il legno, che con le sue venature e sfumature non passerà mai di moda.

Con i set divani da giardino crea continuità fra interni ed esterni