Ti guidiamo nella scelta dell'arredo per il tuo terrazzo

Redazione - 21 gennaio 2014

Come rilevare gli spazi e progettarli

Quando iniziamo la progettazione del balcone dobbiamo seguire delle regole per non sbagliare arredi e applicare alcuni consigli, che vi illustreremo di seguito, per realizzare un ambiente en plein air confortevole. Analizzare lo spazio , osservando come sole e vento “agiscono” sul terrazzo durante le diverse ore della giornata, al fine di sfruttare la luce naturale al meglio, riparandosi comunque dal troppo soleggiamento e dalle correnti d’aria dominanti;

, osservando come sole e vento “agiscono” sul terrazzo durante le diverse ore della giornata, al fine di sfruttare la luce naturale al meglio, riparandosi comunque dal troppo soleggiamento e dalle correnti d’aria dominanti; misurare e rilevare con carta e penna la superficie e la geometria dell’ambiente per capire quali e quanti mobili sistemare e dove;

e la geometria dell’ambiente per capire quali e quanti mobili sistemare e dove; per capire come arredarlo occorre mettere in comunicazione funzionale , attraverso arredi coerenti per destinazione d’uso, gli spazi esterni e interni , guardando con quali stanze il balcone confina;

, attraverso arredi coerenti per destinazione d’uso, , guardando con quali stanze il balcone confina; importante è anche trovare il modo per mantenere una certa privacy nei confronti dei vicini.

Gli arredi giusti per un terrazzo piccolo

Se il vostro affaccio domestico sul mondo esterno ha una superficie minima, ma volete comunque renderlo piacevole da vivere e pratico da gestire, vi suggeriamo 3 spunti d’arredo attraverso la gallery. Se la sporgenza del terrazzo è poca è bene liberare lo spazio a terra e muoversi in verticale sfruttando parapetti e pareti. Un esempio è il tavolo da ringhiera da abbinare a sedie pieghevoli , quello nella gallery è di Jysk.

da abbinare a , quello nella gallery è di Jysk. Un terrazzo lungo e stretto va riproporzionato addossando ad una delle due estremità una seduta, come una panca con contenitore , resa comoda da cuscini che, una volta rientrati in casa, possono essere sistemati all’interno del box.

, resa comoda da cuscini che, una volta rientrati in casa, possono essere sistemati all’interno del box. La “scalata” del balcone verso l’alto con brise soleil, grate, lamiere forate e boiserie aumenta la privacy e consente di inserire fioriere appese e luci decorative.

Attenzione alle normative condominiali

Tra i consigli da dare per gestire il balcone c’è quello di evitare contenziosi con i vicini se si abita in un condominio. Cosa si può e non si può fare sul proprio terrazzo? Regola numero 1: non danneggiare il decoro della palazzina , ledendone l’estetica e l’armonia. Evitare quindi di esporre sulla facciata principale armadi alti e ingombranti, lavatrici, ecc.;

, ledendone l’estetica e l’armonia. Evitare quindi di esporre sulla facciata principale armadi alti e ingombranti, lavatrici, ecc.; sì a piante e fiori , che svolgono una piacevole funzione decorativa, soprattutto se mantenuti rigogliosi e curati durante tutto l'anno;

, che svolgono una piacevole funzione decorativa, soprattutto se mantenuti rigogliosi e curati durante tutto l'anno; attenzione a dove si posiziona la macchina esterna del condizionatore . Occorre chiedere all’amministratore come comportarsi;

. Occorre chiedere all’amministratore come comportarsi; sull’istallazione delle tende a braccio è bene che tutti i condomini utilizzino lo stesso prodotto sia per forma che per colorazione;

è bene che tutti i condomini utilizzino lo stesso prodotto sia per forma che per colorazione; il buon senso va utilizzato nell’uso di barbecue portatili, i cui fumi sono particolarmente fastidiosi. Ricordiamo che i regolamenti condominiali sono di natura contrattuale, vanno quindi rispettati anche se limitano l’autonomia privata su parti di proprietà.

3 terrazzi da sogno arredati