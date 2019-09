Lettini da giardino per rilassarsi all’aria aperta

Redazione - 22 giugno 2006

Lettini da giardino, sole, piscina e tanto relax!

Godersi il sole comodamente sdraiati sui lettini da giardino magari ai bordi di una piscina o su una terrazza è senz’altro uno degli aspetti più piacevoli della bella stagione. Per arredare i propri spazi aperti in modo che si trasformino in un’oasi di vero relax, dunque, l’ideale sono lettini, chaise longue, poltroncine, amache e sdraio. Tutto a questo punto è pronto per riposare, abbronzarsi o gustare una bibita fresca e il proprio libro preferito.

Fascino innato per Relaxia di Unopiù

Dal fascino un po’ esotico, interamente realizzata in fibra naturale di pulut, la chaise longue Relaxia di Unopiù è una novità 2006. Il suo design sinuoso, che segue dolcemente le linee del corpo, la rende assai comoda ed indicata per il relax. il lettino da giardino Relaxia è completabile con cuscino acrilico idro-resistente bianco grezzo o in cotone nella tonalità corda.

Per gli amanti dell'amaca: Amway

Con l’arrivo della bella stagione ritorna la voglia di arredare il proprio giardino o terrazzo con accessori utili e colorati per godere al meglio degli spazi ritrovati. Al via quinid a lettini da giardino e straie ma se siete amanti dell’amaca, ma non avete abbastanza spazio, Amway, azienda leader operante a livello mondiale nel settore della vendita diretta, propone la sedia di tela pieghevole, un’alternativa salvaspazio che non necessita di due punti di fissaggio come l’amaca, ma è anche una comoda e colorata sedia a dondolo. Con la sedia di tela pieghevole di Amway, potrete facilmente ricavare (e non solo all’aperto) un angolo per i vostri momenti di relax e tranquillità. Inoltre il divertente e funzionale set di 2 cuscini da pavimento renderà l’atmosfera ancora più colorata e allegra e vi permetterà di fare accomodare per due chiacchiere gli amici sia in ambienti esterni che all’interno della vostra casa. E, se finita la bella stagione volete mantenere in casa un angolo informale e vivace, basterà semplicemente trovare un punto in cui fissare la sedia di tela e disporre i colorati cuscini da pavimento.

L3: lettino da giardino che si trasforma in chaise longue o poltorna

Design minimal e leggero sono i caratteri distintivi di L3, nuovo prodotto firmato Coro, dalle linee piacevolmente arrotondate. Lettino fa giardino e da spiaggia con struttura in acciaio inox satinato, e seduta in materiale tecnico per uso esterno, L3 è un lettino impilabile, il cui schienale scorrevole e reclinabile in posizioni diverse, può trasformarlo in chaise longe o in poltrona. Comfort e benessere per migliorare il tempo da dedicare alla vita privata.

Collezione Leaf di Dedon ispirata alla natura

La nuova collezione di lettini da giardino e mobili per esterni Leaf di Dedon è ispirata alla bellezza della natura. Le forme morbide ed ondulate si intersecano in un complesso organico che fascia anima e corpo in un tenero abbraccio. La linea elegante e leggiadra delle foglie, interpretata con grazia, ha dato l’ispirazione per questo esclusivo lettino singolo e doppio, che invita all’abbandono dei sensi facendoci sentire tutt’uno con la natura. Nella testata è incorporato un morbido cuscino in espanso permeabile e il materassino abbinato, in cotone morbido e robusto, è il tocco finale. I lettini poggiano a terra su quattro punti fermi che ne garantiscono la giusta stabilità. Completa la collezione, disponibile nei due colori seagrass e java, un comodo tavolino laterale che riprende le sinuose forme della foglia. Nel settembre del 2005 la collezione Leaf ha vinto il premio internazionale “Award for outstanding Design” della “British Interior Design Association”.

Lettini da giardino Kokoon di Royal Botani