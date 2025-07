Lettini prendisole da giardino, stile e funzionalità

Lettini in legno da giardino: una scelta intramontabile

I lettini prendisole da giardino in legno sono eleganti. Il loro fascino senza tempo si integra armoniosamente con il paesaggio, trasmettendo una sensazione di estrema accoglienza.

Tra le essenze più apprezzate spicca il teak, rinomato per la sua resistenza e bellezza. L'acacia è un legno duro, ideale per la realizzazione di arredi da esterno.



Per preservarne l’aspetto e la durata nel tempo è necessario prendersene cura. È consigliabile evitare l’esposizione prolungata a piogge abbondanti e proteggerli nei mesi più freddi, riponendoli in luoghi coperti.



Roda propone Orson, un lettino prendisole confortevole con struttura in Teak e rivestimento del cuscino in Batyline.