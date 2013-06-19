Lettini da giardino: guida completa alla scelta

Che cosa sono i lettini da giardino e dove si possono collocare

I lettini da giardino sono sedute allungate pensate per il riposo all’aperto. A differenza della classica sedia a sdraio da giardino offrono una superficie più ampia e stabile. La struttura è resistente e i materiali progettati per l’uso all'aria aperta.



Vengono utilizzati per prendere il sole, leggere, riposare vicino alla piscina, in giardino, su un balcone di medie dimensioni o in terrazzo. Diventano parte integrante dell’arredo outdoor insieme al tavolo da esterni e salotto da giardino moderno.



L'nnovativo lettino prendisole Plano di Nardi è in resina fiberglass. La seduta è ampia e il meccanismo di snodo dello schienale brevettato.



Shine, lettino impilabile di Emu con struttura in alluminio e ruote a scomparsa.



La collezione Fibra di Pedrali propone un lettino singolo o matrimoniale con struttura perimetrale in alluminio estruso e gambe in teak.