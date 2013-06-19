Redazione - 19 giugno 201313 maggio 2026
Lettini da giardino: guida completa alla scelta
Scopri come scegliere tra i migliori lettini da giardino per terrazzi, piscine e spazi verdi. Consigli sui materiali migliori, comfort e manutenzione.
Redazione - 19 giugno 201313 maggio 2026
Che cosa sono i lettini da giardino e dove si possono collocare
I lettini da giardino sono sedute allungate pensate per il riposo all’aperto. A differenza della classica sedia a sdraio da giardino offrono una superficie più ampia e stabile. La struttura è resistente e i materiali progettati per l’uso all'aria aperta.
Vengono utilizzati per prendere il sole, leggere, riposare vicino alla piscina, in giardino, su un balcone di medie dimensioni o in terrazzo. Diventano parte integrante dell’arredo outdoor insieme al tavolo da esterni e salotto da giardino moderno.
L'nnovativo lettino prendisole Plano di Nardi è in resina fiberglass. La seduta è ampia e il meccanismo di snodo dello schienale brevettato.
Shine, lettino impilabile di Emu con struttura in alluminio e ruote a scomparsa.
La collezione Fibra di Pedrali propone un lettino singolo o matrimoniale con struttura perimetrale in alluminio estruso e gambe in teak.
Lettini prendisole: fattori da considerare prima dell'acquisto
Per scegliere bene il lettino da giardino bisogna partire dallo spazio disponibile. In un grande giardino si possono inserire modelli ampi con struttura importante. Su terrazzi e balconi piccoli conviene optare per lettini impilabili, con ruote e leggeri da spostare.
Lo schienale regolabile consente di passare con naturalezza dalla postura ideale per la lettura a una posizione distesa per riposare. La presenza di braccioli, ruote posteriori e cuscini removibili migliora l’esperienza d’uso.
Nalu di Talenti è un lettino prendisole con braccioli e schienale regolabile a più stadi. È rivestito con tessuto tecnico. La struttura è in alluminio verniciato.
La bellezza senza tempo dei lettini giardino in legno
I lettini da giardino in legno si armonizzano con la natura che li circonda e aggiungono un tocco di calore. Come i lettini in altri materiali possono essere dotati di materassini con imbottitura che non trattiene l'acqua e asciuga in fretta dopo un temporale oppure di un semplice telo. Il rivestimento è in Olefin, Textilene o Batyline, tessuti tecnici di ultima generazione. I lettini giardino in legno richiedono un cura periodica con prodotti specifici per mantenere il loro aspetto originale, soprattutto se frequentemente esposti alle intemperie.
- Il teak è il protagonista indiscusso. È naturalmente idrorepellente e non sviluppa muffe, resiste a parassiti, malattie e attacchi fungini. È affidabile e mantiene nel tempo bellezza e integrità.
- L'acacia si caratterizza per durezza e densità; grazie alla sua flessibilità è un'essenza particolarmente adatta alla realizzazione di arredi da giardino.
Orson di Roda ha struttura in teak, imbottitura idro-drenante e rivestimento in tessuto tecnico disponibile in una varietà di colori e fantasie.
La resistenza dei lettini prendisole in alluminio
I lettini da giardino in alluminio sono leggeri e facili da spostare. I colori sono studiati per integrarsi con i diversi gusti e stili di arredamento. Se il materiale è stato opportunamente trattato con vernici a polvere offre un'elevata resistenza ai raggi UV e alla pioggia, mantenendo le sue qualità nel tempo.
Il lettino in alluminio può essere lasciato all'aperto senza problemi e si pulisce facilmente con acqua e sapone. Resiste alle condizioni atmosferiche sfavorevoli, alla corrosione e alla salsedine. È ideale per essere collocato in ambienti marini.
Inout 883 di Gervasoni 1882: struttura reclinabile in alluminio verniciato goffrato e due ruote per un facile trasporto.
Il design essenziale dei lettini giardino in fibra di vetro
La struttura di questo tipo di lettino è in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Questo materiale composito assicura resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. Optare per lettini da giardino in fibra di vetro significa avere la tranquillità di non dover effettuare altro che una semplice pulizia con acqua e detergente neutro quando necessario.
Sono sedute leggere e quindi facilmente trasportabili dal giardino al terrazzo. Resistono ai raggi UV senza sbiadire e non trattengono il calore: la superficie resta piacevole anche quando rimane sotto al sole per molte ore. È ampia la gamma cromatica a disposizione.
Lettino da sole Vela di Scab: telaio in tecnopolimero arricchito con fibra di vetro e schienale regolabile. È un modello impilabile dotato di ruote.
Lettini da giardino: errori da evitare
- Non scegliere il lettino solo in base al prezzo. Un modello economico può sembrare conveniente, ma se dopo una stagione si scolora o perde stabilità il risparmio iniziale si annulla perché dovrai acquistarne un altro.
- Ricorda che un lettino pesante è difficile da spostare quindi prova a movimentarlo in negozio.
- Le misure del lettino vanno verificate con attenzione: deve lasciare libertà di movimento intorno.
- Lasciare i lettini giardino all’esterno durante l’inverno o nei periodi in cui non vengono utilizzati non conviene. Anche se materiali come alluminio e fiberglass resistono bene agli agenti atmosferici i tessuti e la struttura tendono a sporcarsi in modo marcato. Metterli al riparo è ancora più importante quando si tratta di modelli in legno. Umidità, pioggia e sbalzi di temperatura potrebbero rovinarli rapidamente e rendere necessari interventi di manutenzione molto frequenti.
Emma Cross di Varaschin: struttura in alluminio verniciato a polveri, intreccio fatto a mano in corda e tessuto tecnico acrilico.
FAQ sui lettini da giardino: domande frequenti
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Come scegliere un lettino da giardino comodo?Il lettino da giardino deve offrire struttura stabile, materiali resistenti e uno schienale regolabile per garantire relax e comfort durante l’utilizzo.
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Quali materiali sono più adatti per i lettini prendisole?Alluminio trattato, legno di teak, resina fiberglass e tessuti tecnici sono tra i materiali più utilizzati perché resistono bene a sole, umidità e agenti atmosferici.
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Perché scegliere un lettino giardino con schienale regolabile?Lo schienale regolabile permette di adattare la posizione alle diverse esigenze, migliorando il comfort sia durante il relax sia quando ci si dedica alla lettura o si conversa in compagnia.
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I lettini da giardino sono adatti anche a terrazzi piccoli?Sì, esistono modelli leggeri, compatti e impilabili pensati per terrazzi piccoli e spazi esterni ridotti. Sono facili da spostare e riporre quando non vengono utilizzati.
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Come proteggere i lettini quando non si usano per un lungo periodo?È consigliabile utilizzare coperture protettive e riporre i lettini in zone riparate durante l’inverno o in caso di forte maltempo per preservarne durata e aspetto.
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Quali caratteristiche principali deve avere un lettino giardino?Ergonomia, materiali traspiranti, imbottiture drenanti e confortevoli e facilità di regolazione sono fattori importanti per garantire un’esperienza ottimale.
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Come abbinare i lettini prendisole all’arredo outdoor?I lettini dovrebbero coordinarsi per materiali e colori ai tavoli, sedute e divani negli spazi esterni, creando un ambiente armonioso e accogliente dedicato al relax.