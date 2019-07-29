Redazione - 29 luglio 201915 aprile 2026
Lettini in legno per giardino: cosa c'è da sapere
Comodi ed esteticamente accattivanti, i lettini in legno per giardino seducono tutti. Come sceglierli e prendersene cura: leggi la nostra guida.
Redazione - 29 luglio 201915 aprile 2026
Perché scegliere lettini in legno per giardino
Chi possiede uno spazio outdoor sa bene che il lettino prendisole è un plus in termini non solo di comodità, ma anche di stile. È un elemento di arredo che fa la differenza sotto ogni punto di vista. L’offerta sul mercato è vasta, ma qui vogliamo concentrarci sui lettini in legno per giardino, una scelta sempre vincente.
Parliamo di un materiale che si lavora con grande facilità per dargli qualsiasi forma, che sia moderna ed essenziale. Il lettino in legno si integra con la natura circostante e si armonizza con la struttura del salotto da giardino moderno. Crea un’atmosfera calda e accogliente, ottimizzando il comfort con diverse posizioni. Accoglie cuscini realizzati con imbottiture drenanti e rivestiti in textilene oppure solo un tessuto tecnico impermeabile.
Quali tipi di essenza per i lettini in legno per giardino
- L’essenza maggiormente utilizzata per la produzione di lettini in legno per giardino è senza dubbio il teak. È fra i legni più durevoli in assoluto: tollera molto bene l’azione degli agenti atmosferici, della salsedine e umidità. Non si lascia danneggiare dalle escursioni termiche. Doveroso aggiungere che il teak è pregiato, nonché dotato di grande fascino.
- L’iroko, un'essenza di origine africana, è una valida alternativa dalla densità medio alta. Ha una resistenza elevata all'acqua, umidità e attacchi da parte di insetti. Come il teak, non teme gli agenti atmosferici e neppure il passare del tempo ed è adatto ad abitare ambienti marini. Ognuno di essi può diventare un ottimo lettino da piscina.
Che manutenzione richiedono i lettini in legno per giardino
La manutenzione dei lettini in legno per giardino non è difficile, ma bisogna occuparsene con costanza e regolarità, oltre che nel modo corretto.
Le essenze esotiche come il teak e l’iroko sono molto compatte e di conseguenza non riescono ad assorbire i prodotti comunemente utilizzati per curare il legno. Occorrono oli specifici che, non solo proteggano le superfici ma permettano anche di evitare che il legno perda il colore originale e diventi grigiastro. Devono essere applicati 2 volte all’anno: all'inizio della primavera e in autunno inoltrato, prima di riporli al coperto.
Quanto costano i lettini in legno per giardino
I prezzi dei lettini in legno per giardino sono molo variabili. Il costo dipende dall’essenza utilizzata, dal design, dal numero di posizioni che offre la reclinabilità e presenza o meno di ruote e cuscini, dalle dimensioni e prestigio del marchio.
Un lettino predisole in legno di fascia media in teak o iroko si colloca tra i 280 e i 700 euro. Se volete puntare sui migliori marchi difficilmente spenderete meno di 1.600 euro, con punte massime di poco più 3.000 euro.
FAQ sui lettini in legno per giardino
-
Quali sono i vantaggi di un lettino da giardino in legno?I lettini in legno offrono una robustezza superiore e un'estetica naturale che si integra perfettamente nel paesaggio outdoor. Su Arredamento.it sottolineiamo come essenze come teak e iroko siano naturalmente idrorepellenti. La struttura solida garantisce stabilità e una durata pluriennale, rendendolo l'investimento ideale per valorizzare il proprio spazio esterno con un'eleganza senza tempo.
-
Come proteggere il legno dei lettini dagli agenti atmosferici?Per preservare la bellezza del legno è fondamentale utilizzare trattamenti protettivi specifici come oli naturali. Molti modelli suggeriti su Arredamento.it utilizzano legnami certificati FSC, che garantiscono una gestione forestale responsabile. Una manutenzione regolare previene l'ingrigimento causato dai raggi UV e mantiene intatta la flessibilità strutturale delle doghe.
-
Quali tecnologie migliorano il comfort dei lettini da giardino?L'ergonomia è fondamentale: l'integrazione di sistemi di regolazione dello schienale a più posizioni permette un relax personalizzato. Questo aspetto assicura una transizione fluida tra la lettura e il riposo, ottimizzando l'esperienza d'uso.
-
È meglio scegliere un lettino in legno fisso o con ruote?La scelta dipende dalla mobilità desiderata nel solarium o a bordo piscina. I modelli dotati di ruote gommate sono estremamente pratici per seguire l'ombra o il sole durante la giornata. Le versioni fisse, invece, offrono un design più pulito e minimale, ideale per creare zone relax stanziali dal forte impatto decorativo.
-
Quali tessuti abbinare ai lettini in legno per esterno?Per un comfort eccellente, si consiglia l'uso di cuscineria in tessuto acrilico tinto in massa, come il textilene. Questo materiale resiste alle macchie, alla muffa e allo sbiadimento solare. L'abbinamento tra la matericità del legno e tessuti tecnici certificati crea un contrasto visivo sofisticato.
-
Come influisce il design a doghe sulla durata del lettino?Il design a doghe non è solo estetico, ma anche funzionale. Questo sistema permette il drenaggio rapido dell'acqua piovana e favorisce la circolazione dell'aria, evitando ristagni di umidità che potrebbero danneggiare la fibra del legno.
-
Qual è la manutenzione invernale consigliata per i lettini in legno?Durante i mesi invernali, è preferibile riporre i lettini in luoghi asciutti o proteggerli con coperture traspiranti specifiche. Prima dello stoccaggio, una pulizia profonda con acqua e sapone neutro è essenziale: previene la formazione di patine biologiche, assicurando che il legno sia pronto per splendere nuovamente all'arrivo della stagione primaverile successiva. Prima di riporlo valuta se è il caso di trattarlo con prodotti specifici, a seconda dello stato di conservazione.