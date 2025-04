Il lettino da piscina, per vivere l'outdoor con stile

I moderni lettini da piscina in metallo e resina

I lettini da piscina in plastica e metallo riuniscono il meglio di entrambi i materiali. In questi modelli la struttura principale è realizzata in resina, un materiale plastico di alta qualità che conserva la sua brillantezza anche dopo lunghe esposizioni al sole. Il telaio è rinforzato da un’anima in alluminio, solido e leggero al tempo stesso.

Le proposte prevedono colorazioni discrete o vivaci che contribuiscono a definire l’identità visiva dello spazio esterno.

In alcuni casi i lettini per il sole possono essere impilati per ottimizzare lo spazio disponibile quando non in uso e facilitarne la sistemazione durante i mesi invernali.



Il lettino prendisole Plano di Nardi è realizzato in resina fiberglass e barre in alluminio estruso. È facilmente impilabile e lo schienale è regolabile in quattro diverse posizioni.