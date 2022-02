Inizia a progettare il tuo salotto outdoor con i nuovi divani da giardino

Redazione - 09 febbraio 2022

I divani da esterno in legno

Come nel salotto di casa, un divano da giardino arreda e trasforma il giardino o il terrazzo in un soggiorno open air, fornendo luoghi di conversazione, angoli per la lettura e punti di ritrovo maggiormente a contatto con la natura, abbattendo il confine tra il dentro e il fuori dell’abitazione. Materiali di alta qualità e rivestimenti idrorepellenti permettono di resistere agli agenti atmosferici, senza che si rovinino nel tempo. Se si sceglie un divano in legno sono preferibili legni duri, come teak, robinia, acacia, eucalipto, poiché assorbono meno l’umidità. Con una minima manutenzione annua si possono avere mobili speciali, con sfumature e tratti distintivi unici, per cui anche l’invecchiamento ne aumenta il valore estetico. La Mozaix Lounge Collection di Royal Botania è un sistema di grandi griglie in teak o in mogano oliato su cui appoggiano i cuscini e che, all’occorrenza, possono essere accessoriate con piastrelle smaltate, piccole lampade o fioriere.

I divani componibili per spazi grandi e piccoli

Come per un salotto domestico, i divani da giardino sono progettati per ottimizzare lo spazio a disposizione, garantendo una personalizzazione e una adattabilità negli utilizzi anche nei giardini piccoli o sui balconi. Tre sono le principali configurazioni possibili. Divano angolare : si compone di tre elementi accostati, secondo una forma ad L. I due agli estremi sono solitamente chiusi da braccioli;

: si compone di tre elementi accostati, secondo una forma ad L. I due agli estremi sono solitamente chiusi da braccioli; divano con modulo a penisola : costituito da un elemento lineare e uno a seduta lunga. I braccioli esterni, se non presenti possono essere sostituiti da un cuscino rimovibile dotato di contrappeso interno;

: costituito da un elemento lineare e uno a seduta lunga. I braccioli esterni, se non presenti possono essere sostituiti da un cuscino rimovibile dotato di contrappeso interno; divano modulare lineare: possono essere composti da due o più mobili e si sviluppano unicamente in lunghezza. Emu propone un sistema di sedute a base quadrata in tubolari di acciaio e cuscini idrorepellenti. La composizione avviene unicamente per accostamento, facilitando, così, i cambiamenti nella disposizione, secondo le esigenze. Emu propone un sistema di sedute a base quadrata in tubolari di acciaio e cuscini idrorepellenti. La composizione avviene unicamente per accostamento, facilitando, così, i cambiamenti nella disposizione, secondo le esigenze.

I divani in ferro battuto reinventati in chiave moderna

Sono arredi dal fascino evocativo e senza tempo, nella cromia naturale del ferro o smaltate di bianco. Tradizionalmente presentano forme sinuose e raffinate e si adattano ad ambienti eleganti o dallo stile retrò. Si abbinano a cuscini bianchi o in tonalità chiare, senza rinunciare ai tocchi di colore dati da una pianta o da un piccolo cuscino. I divani in ferro battuto, inoltre, necessitano di una minore manutenzione e garantiscono una maggiore durata nel tempo. La proposta Ariete di Unopiù recupera la tradizione in chiave moderna con linee di design morbide e delicate. La collezione si compone di divano, poltrona, poltroncina, sedia e tavolo, distinguendosi per una colorazione color caffè in grado di restituire un’atmosfera calda e accogliente.

I set di divani da giardino