Come arredare l'outdoor con le nuove sedie da esterno

Le sedie da esterno, perfette anche per l'indoor

Immancabili nei momenti di relax e di convivialità all’aria aperta, le sedie da esterno si rinnovano nel design, con linee e materiali che mantengono una grande attenzione alla fruibilità e alle performance, leggerezza e resistenza su tutte. Ma nella fluidità degli ambienti domestici contemporanei, dove i confini tra interno ed esterno sono sempre più labili, una seduta deve poter essere spostata e adattata nello spazio con facilità.



Gli sforzi progettuali delle aziende sono volti maggiormente al raggiungimento di un equilibrio tra funzionalità ed estetica, che possa favorire il più possibile questa interscambiabilità. Adattabilità, forme accoglienti e ricercatezza dei colori diventano, così, i temi ricorrenti per quanto riguarda le ultime tendenze dell’arredamento outdoor.

I materiali più adatti per le sedie da giardino

Rappresentano uno dei fattori più determinanti, in quanto dal materiale di costruzione deriva la capacità di resistenza alle intemperie e quindi il mantenimento della qualità di una sedia nel tempo. Tra i più indicati per la permanenza in ambiente esterno vi sono: l’ alluminio , leggero e semplice da pulire, ma allo stesso tempo molto resistente;

, leggero e semplice da pulire, ma allo stesso tempo molto resistente; il teak , un legno di grande pregio ricavato da diverse piante tropicali, molto resistente all’umidità;

, un legno di grande pregio ricavato da diverse piante tropicali, molto resistente all’umidità; il polietilene , anch’esso molto leggero e resistente all’acqua, si presta particolarmente alla realizzazione di forme organiche e sinuose, oltre che a colorazioni più accese e originali;

, anch’esso molto leggero e resistente all’acqua, si presta particolarmente alla realizzazione di forme organiche e sinuose, oltre che a colorazioni più accese e originali; le fibre tessili, rese sempre più performanti e resistenti da lavorazioni particolari, risultano indicati specialmente per cuscini puff e imbottiture e offrono i più svariati colori e texture per abbinamenti inediti e originali.

I giusti abbinamenti fra sedie da esterno e tavoli

Se lo spazio è ampio la soluzione con tavolo rettangolare e diverse comode sedie da esterno è la più indicata, altrimenti due panche possono rivelarsi una valida alternativa per ottimizzare lo spazio a disposizione. Si tratta di un arredamento più informale, perfetto per pranzi tra amici, ma che può distinguersi per uno stile minimal e funzionale.



Arredi compatti e multifunzione permettono di trasformare il proprio outdoor a seconda delle esigenze, riducendo il più possibile il loro ingombro, incastrando le sedie sotto il piano del tavolo, o con soluzioni pieghevoli. Se si ricerca un’atmosfera più intima, il tavolo rotondo trasmette un senso di coinvolgimento maggiore. In uno spazio raccolto è possibile ricreare un’atmosfera da bistrot, con tavolino e sedie rigorosamente in metallo, verniciate con colori chiari e tenui per uno stile più classico o variamente colorati se si preferisce un ambiente più dinamico e contemporaneo.

Design e colore, le ultime novità per le sedute outdoor