I set da giardino per allestire il living all'aperto

Cosa sono i set da giardino

Coffee Set Colonia di Greenwood in legno e alluminio per un giardino moderno

Arredare uno spazio esterno significa valorizzare l’ambiente a disposizione sia in termini funzionali sia estetici per definirlo al meglio. Per arrivare ad una buona risposta progettuale è bene valutare l'inserimento di elementi d'arredo adeguati sia in termini di:

esposizione: se sono posti al sole, all'ombra, al coperto o agli agenti atmosferici;

styling: per adeguare la scelta stilistica allo spazio e alla casa;

materiali: in relazione al gusto personale, all'estetica e alla collocazione, scegliere il materiale adeguato.

Per l’arredamento è possibile disporre di set da giardino comprensivi sia di mobili per il relax come divanetti e poltrone, chaise longue e sdraio ma anche tavoli e sedie per completare al meglio lo spazio rendendolo funzionale e vivibile, esteticamente impeccabile.

È bene inoltre, definire in maniera adeguata quali materiali impiegare nella scelta degli arredi, affinché anche esposti alle intemperie possano mantenere un buon grado di conservazione nel tempo, senza deteriorarsi.

Gli arredi per esterni si caratterizzano per forme semplici e di facile manutenzione realizzati in materiali quali:

legno ;

; alluminio ;

; acciaio cromato, spazzolato, verniciato;

cromato, spazzolato, verniciato; rattan naturale;

naturale; polirattan , sintetico duraturo e resistente;

, sintetico duraturo e resistente; imbottiti, con possibilità di scelta tra fibre naturali e fibre sintetiche.

I set da esterno possono essere monomaterici oppure caratterizzati da diversi accoppiamenti al fine di garantire un miglioramento delle prestazioni o un'estetica più ricercata.

I set da giardino possono essere composti da divano, poltrone e tavolino, con aggiunta di chaise longue e pouf, oppure set tavoli e sedie, carrellini portavivande, il tutto arricchito da complementi e oggettistica.