I divani da esterni per il relax outdoor

Perché scegliere una struttura in metallo

Scegliere divani per esterni in metallo offre numerosi vantaggi. È un materiale in grado di sopportare senza problemi le condizioni atmosferiche più severe. Non si deteriora facilmente, non teme le infiltrazioni d'acqua e resiste alla ruggine se trattato correttamente.

È leggero e quindi facile da spostare. Si adatta bene a stili contemporanei e minimalisti; può essere combinato con una varietà di materiali, tessuti o intrecci in polipropilene per creare un mix estetico che arricchisce l'ambiente.

Schienali in acciao inox ricoperti da una corda in polipropilene per il divano Reva Cocoon di Pedrali. I braccioli e la cornice perimetrale sono in pressofuso di alluminio.