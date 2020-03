Prepara il giardino all'estate con i set d esterno

Redazione - 03 maggio 2018

Perché acquistare un set da giardino

Godere pienamente dei momenti di relax trascorsi all’aria aperta, invitare amici e parenti, pranzare e cenare tutti insieme, creare un continuum anche stilistico rispetto agli spazi indoor, aumentare la superficie fruibile della propria dimora: sono questi i validissimi motivi per cui acquistare un set da giardino.



Mettiamo subito in chiaro che i set possono essere composti da un tavolo e dalle sedie oppure da divanetti, poltrone e un tavolino; ma non mancano le proposte che vedono protagonisti anche i lettini, i pouf da esterno, le sdraio. Insomma, la scelta è decisamente ampia. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le esigenze.



I set servono anche a creare zona di ombra attrezzate, di conseguenza la copertura è fondamentale. C’è chi opta per un ampio ombrellone, chi per un gazebo fisso o mobile, chi allestisce il tutto nella veranda. Ma l’ombra, lo ribadiamo, ci vuole.



In foto vi mostriamo il set Luce di Unopiù, formato da un divano a due posti e un poltroncina con struttura in corda e alluminio e un tavolino basso in alluminio.

3 esempi di set da esterno

Abbiamo selezionato per voi 3 set da esterno prodotti da alcuni fra i migliori marchi del settore. Cominciamo dalla collezione Rafael di Ethimo: sono arredi lounge in stile esotico, molto originali e che al contempo garantiscono una grande comodità. Il teak, il marmo e la pietra lavica sono lavorati con metodi artigianali, le cromie che contraddistinguono i tessuti appaiono ricercate e raffinate.



Per chi ama mangiare all’aperto e non rinuncia alle grandi tavolate, ecco poi alcuni elementi del set Gio di B&B Italia Outdoor: il tavolo e le sedie in massello di teak e, sullo sfondo, un’originale panca. La collezione comprende anche chaise longue, lettini, poltrone e vari. La finitura antique grey dona al legno un aspetto vissuto molto affascinante.



Infine vi mostriamo il set Emma di Varaschin: il divanetto e le poltroncine hanno lo schienale in alluminio verniciato a polveri rivestito da un intreccio fatto a mano con corda in polipropilene, molto resistente all’azione degli agenti atmosferici. La seduta è imbottita con gomma Dryfeel a cellula aperta. Il tavolino ha le gambe in alluminio e il top in Hpl.

I set da pranzo firmati Ikea

E passiamo a Ikea, il porto sicuro per chi vuole arredare gli ambienti interni ed esterni della propria abitazione senza spendere troppo ma anche senza mettere il design in secondo piano. Nel catalogo del colosso svedese troviamo diversi set per allestire una zona pranzo open air e ve ne mostriamo 3, quelli che più apprezziamo.



Il primo è riconducibile alla collezione Bondholmen ed è composto da un tavolo e da quattro sedie in legno di eucalipto, resi ancora più resistenti dal mordente acrilico. I cuscini sono imbottiti con ovatta di poliestere e poliuretano espanso e hanno una fodera idrorepellente. Il costo complessivo è di 508,80 euro.



È prodotto invece in legno di acacia il secondo set che vi mostriamo, appartenente alla collezione Applarö. Il tavolo da quattro è a ribalta, di conseguenza si può allungare in pochi istanti per accogliere un maggior numero di persone; il foro al centro tiene fermo l’ombrellone. Le sedie sono relax: è possibile regolare lo schienale in 5 posizioni diverse. I cuscini, però, sono venduti a parte. Prezzo: 350 euro.



Infine, il tavolo ovale a ribalta e le sedie pieghevoli della collezione Ikea Saltholmen: sono realizzati in acciaio con rivestimento a polvere, quindi si puliscono con estrema facilità. Inoltre vengono forniti già montati. Il prezzo complessivo è pari a 211 euro.

I set tavolo e sedie da giardino in alluminio

L’alluminio è un materiale molto indicato per la realizzazione di arredi da esterno: è leggero ma resistente, non si arrugginisce (come accade invece al ferro), è economico, può essere lavorato con facilità. I set tavolo e sedie, per questo motivo, risultano sempre molto gettonati.



C’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le forme e gli stili ma anche il colore, anzi a quest’ultimo proposito non esistono limiti di sorta. Non trasmettono lo stesso senso di calore del legno, è vero, ma si tratta anche di una questione di gusti. E, comunque, possono risultare molto eleganti. Lo ribadiamo: la proposta in commercio è molto ricca.



Nella foto vedete il set in alluminio verniciato a polveri epossidiche Metropolitan, disegnato da Carlo Colombo per Braid; il tavolo è allungabile e, per quanto concerne le sedie, invitiamo a notare come l’alternanza di pieni e vuoti attribuisca ulteriore leggerezza all’insieme. Le sedie, vedete anche questo, sono disponibili con struttura a semicerchio o lineare.

