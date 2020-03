Ti aiutiamo a scegliere i divani da giardino Ikea

Redazione - 02 maggio 2018

Perché comprare un divano Ikea per il giardino

Il principale motivo per cui scegliere un divano Ikea per il giardino è lo stesso che accomuna tutte le proposte dell’azienda in questione: il prezzo. Le cifre sono sempre accessibili, come vedremo nel dettaglio più avanti, e il rapporto con la qualità risulta più che soddisfacente.



Si tratta inoltre – e questa è la seconda, valida ragione – di proposte esteticamente accattivanti, adatte ai più diversi contesti, riconducibili allo stile classico oppure rappresentanti di un design più moderno ma comunque caratterizzate da forme gradevoli, eleganti al punto giusto.



Anche per quanto riguarda il comfort si può dare una piena promozione, soprattutto considerando il fatto che la maggior parte di questi divani è dotata di cuscini alti e non troppo morbidi. Per quanto riguarda i materiali, Ikea usa quelli che rappresentano una garanzia in fatto di arredi da esterno: rattan, acciaio, legno. E tessuti che resistono bene all’azione degli agenti atmosferici.

ÄPPLARÖ Set a 4 posti da giardino

Vogliamo mostrarvi il set a 4 posti da giardino Äpplarö Ikea, che apprezziamo in primis perché si rivela adatto anche agli spazi outdoor non particolarmente estesi. Il divanetto è a 2 posti, gli altri 2 coincidono con le poltrone. La struttura è in acacia massiccia, mentre i cuscini presentano un’imbottitura in ovatta di poliestere e poliuretano espanso.



La fodera è asportabile e lavabile in lavatrice, si sceglie fra il beige e il grigio scuro. Le poltrone possono essere utilizzate per creare divani di diverse dimensioni, c’è anche una seduta angolare. Naturalmente il tutto dev’essere montato, ma l’operazione è tutt’altro che complessa.



Si consiglia di utilizzare ciclicamente un mordente per evitare che il legno si secchi, che si formino delle fenditure o che penetri l’umidità. Durante la stagione fredda è bene conservare il set in un luogo chiuso; se non c’è questa possibilità, molto importante è coprirlo con una custodia impermeabile. Prezzo totale: 540 euro.

SOLLERÖN Divano componibile 2 posti

Sollerön è un divano Ikea da esterno a 2 posti, ma è anche componibile, il che significa che è possibile unire diverse sedute per ottenere un divano dalle dimensioni e dalle forme più adatte al proprio spazio outdoor. E questo è il primo motivo per cui l’abbiamo scelto.



Inoltre è realizzato in plastica effetto rattan, quindi praticamente non necessita di manutenzione e costa poco: 419 euro (ci riferiamo alla versione a 2 posti). Il suo aspetto è moderno e gradevole. La fodera dei cuscini – asportabile e lavabile in lavatrice - è interamente in poliestere, di conseguenza non tende a scolorirsi a causa dei raggi solari. O, perlomeno, ci vuole molto tempo prima che si verifichi il fenomeno in questione.



Un’altra caratteristica che si traduce in pregio è il vano contenitore posizionato sotto il sedile, che si può utilizzare per riporre diversi oggetti di vario tipo e permette di mantenere tutto sempre in ordine. Aggiungiamo che si tratta di un prodotto riciclabile al cento per cento.

MASTHOLMEN Divano in rattan

Vi piacciono i materiali naturali? Allora il divano Mastholmen a 2 posti Ikea potrebbe destare il vostro interesse: è totalmente in rattan, realizzato a mano con metodi artigianali. Il design è classico, le sue forme sono avvolgenti ma, allo stesso tempo, l’ingombro è ridotto: per tale motivo può essere collocato anche su un balcone o un terrazzino.



Se invece disponete di un giardino, o comunque di uno spazio outdoor più ampio, sappiate che questo divano fa parte di un set composto anche da una poltrona e da un tavolino rotondo (si sceglie fra il modello con diametro 42 cm e il modello con diametro 68 cm).



Il solo divano costa 150 euro; per avere – ad esempio – il divano, due poltrone e il tavolino da 68 cm occorrono 452,95 euro. Le misure del divano? La lunghezza è pari a 118 cm, la profondità è pari a 67 cm e l’altezza è pari a 80 cm. La fodera dei cuscini è in poliestere, mentre l’imbottitura è in ovatta di poliestere e poliuretano espanso.

SOLLERÖN divano ad angolo

Come anticipato in precedenza, il divano Ikea Sollerön in plastica effetto rattancomponibile. Ciò significa che si possono anche creare versioni angolari di differenti forme e dimensioni.



Quella a 4 posti con poggiapiedi, per esempio, costa 1049 euro; quella a 3 posti semplice costa 809 euro e quella a 3 posti con chaise longue costa 699 euro. Ma i moduli stessi hanno misure differenti per cui, sempre per fare un esempio, è possibile avere una chaise longue più lunga o più corta a seconda delle esigenze e dello spazio disponibile (e il prezzo finale varia di conseguenza).



Questa versatilità è senza dubbio il principale pregio di Sollerön. Utile specificare che anche le configurazioni angolari possono essere dotate di un vano contenitore sotto uno o più sedili. La pulizia di questo divano è estremamente semplice: basta utilizzare acqua e (poco) sapone.

HAVSTEN Set divano e poltrone

Un’altra serie Ikea componibile, però molto diversa e non solo stilisticamente da Sollerön, è Havsten. Si tratta di divani e poltrone, con o senza braccioli, la cui struttura è realizzata con una rete elastica in poliestere e tubi in acciaio.



La peculiarità principale coincide con i morbidi e alti cuscini (imbottitura 70 per cento cut polyurethane foam, 30 per cento poliestere); la fodera, disponibile nei colori beige e arancio, è in poliestere, estraibile e lavabile in lavatrice.



Per quanto riguarda i divani, il numero dei posti viene semplicemente deciso dagli utenti; c’è chi opta per una versione da 2 oppure una versione da 4, non ci sono limiti. Quanto si spende? Facciamo qualche esempio. Il divano a 2 posti senza braccioli costa 405 euro, quello con i braccioli costa 440 euro.



La poltrona senza braccioli ha un prezzo pari a 215 euro, quella con i braccioli costa 250 euro. Il divano a 3 posti con braccioli costa 630 euro.

