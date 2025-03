Salotti da giardino moderni, per momenti di assoluto relax

Qual è il materiale migliore per un salotto da giardino

I salotti da giardino moderni consentono di vivere l'outdoor come un naturale prolungamento degli ambienti interni. I materiali utilizzati si mantengono perfetti nel tempo, anche se sottoposti ad agenti atmosferici avversi.

I metalli, in particolare l'acciaio inox e l’alluminio, vengono lavorati con tecniche evolute e ricoperti da particolari vernici, per cui il rischio che si rovinino è inesistente. Il legno è bello e resistente anche se richiede una certa cura, ovvero trattamenti che impediscano a pioggia e sole di rovinarlo. Le essenze migliori sono il teak e l’iroko. Si può optare per materie plastiche di ultima generazione, come il polipropilene.

Le sedute Erica, della collezione B&B Italia Outdoor, si evolve ulteriormente per creare spazi unici. La struttura del salotto è realizzata alluminio verniciato a polvere e incontra intrecci in nastri di polipropilene.