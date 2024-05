Tavoli e sedie da giardino: il design perfetto per il tuo spazio outdoor

Redazione - 08 marzo 2016

Considera lo spazio a disposizione per inserire tavoli e sedie da giardino

Valutare lo spazio disponibile per tavoli e sedie da giardino è fondamentale; occorre considerare anche gli elementi che li circondano, come divani, tavolini, lampade e altri accessori, in modo che si integrino armoniosamente con il resto dell'arredamento, creando uno spazio accogliente e piacevole. Assicuratevi di lasciare spazio sufficiente intorno al tavolo in modo che voi e i vostri ospiti possiate muovervi comodamente e godere appieno dell'esperienza conviviale. La loro forma può influenzare la disposizione e l'atmosfera dello spazio esterno: il modello quadrato è facile da posizionare in un angolo, ideale per affiancarne più d'uno, il rotondo, invece, può ospitare più persone rispetto ai modelli quadrati o rettangolari, creando un maggiore senso di convivialità. Il tavolo rettangolare è perfetto per tavolate di grandi dimensioni. La collezione Eidos di Gervasoni evoca la convivialità; i tavoli rettangolari combinano elementi geometrici con spessori differenti, rivestiti da una resina semilucida in colorazioni accese con effetto nuvolato. La sedia dining con braccioli, realizzata in teak naturale, è caratterizzata da tagli orizzontali lungo lo schienale e la seduta che ne alleggeriscono l’estetica e addolciscono le forme. I piani dei tavoli Eidos sono realizzati con polistirene espanso ad alta densità rivestito in fibra di carbonio, mentre le gambe sono realizzate in cemento.

Scegli il giusto stile per i tavoli e sedie da giardino

I mobili da esterno, come tavoli e sedie da giardino, devono essere scelti con cura, considerando lo stile ed i gusti personali di chi abiterà lo spazio per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante, completando il look finale e garantendo un'esperienza esterna piacevole e armoniosa. Ti suggeriamo di creare una coerenza tra gli arredi interni ed esterni: scegliere un design d'insieme che si fonda con lo stile del tuo living può essere gratificante esteticamente e conferire una sensazione di continuità e fluidità tra gli ambienti. I tavoli con sedie rustici sono una scelta apprezzata per il loro fascino naturale che si integra bene con gli spazi esterni e crea un'atmosfera accogliente e familiare. La scelta di modelli dal design moderno e minimalista permettono di creare un ambiente semplice ed elegante, utilizzando linee pulite e creando una sensazione di uniformità. L'aspetto contemporaneo può essere arricchito con asimmetrie e accenti di colore per dare un tocco di originalità e creatività, donando all'ambiente un'estetica interessante e contemporanea. Potocco propone il tavolo Sophie, che si compone di una base ottagonale in acciaio verniciato a polveri epossidiche rivestito in corda nautica color canapa oppure Red Grape, su cui si appoggia un piano in frassino waterproof, oppure in pietra naturale light grey. Ola è una sedia impilabile in tessuto con cuscino integrato per utilizzo outdoor.

Scopri i materiali per tavoli e sedie da giardino

I tavoli e sedie da giardino sono progettati con una vasta gamma di materiali resistenti, ciascuno con caratteristiche specifiche. La scelta del materiale deve essere valutata in base alla specifica ubicazione: se l'area è soggetta all'umidità o all'esposizione alle intemperie, è consigliabile optare per materiali robusti come il ferro, l'acciaio e alluminio, verniciato a polvere e con finitura epossidica. Per creare arredi leggeri e dal design elegante, vengono spesso utilizzati materiali plastici come il polietilene e il polipropilene, in grado di imitrare l'effetto intrecciato del vimini, offrendo resistenza alle intemperie e facilità di manutenzione. La scelta delle essenze legnose spesso include teak e acacia per il loro aspetto e resistenza, mentre il pino o l'abete sono preferiti in contesti dallo stile più rustico. Plein Air di Roda, mostra gambe in alluminio si integrano senza giunture a vista nella struttura del tavolo, creando una suggestiva forma a goccia che esalta la pulizia e l'eleganza delle linee. Il piano in gres scorre in tutta la lunghezza del tavolo, sottolineando la sua perfetta linearità. La sedia in Batyline completa con attenzione lo spazio dedicato al pranzo e al relax. Paola Lenti presenta Dock, tavolo da pranzo rettangolare con struttura inox AISI 316 verniciato opaco avorio o grafite o verniciato lucido con piano composto da doghe di diversa larghezza, realizzate in frassino termotrattato Aurea Optima o in lava naturale finitura Glacé. Ribot di Ethimo è un tavolo estensibile realizzato interamente in teak, che può raggiungere la lunghezza di 340 metri. Un meccanismo eccezionalmente fluido, inserito nella parte centrale che consente un pratico e agevole allungamento e ne assicura la massima stabilità.

Quale tipologia di tavoli da giardino scegliere