Piscine in giardino: tutto quello che vorresti sapere

Piscine interrate in giardino, come sceglierle

L'attenzione alla sostenibilità e il risparmio delle risorse hanno profondamente influenzato anche il mondo delle piscine. Oggi si preferiscono vasche dalle dimensioni più contenute, sia in pianta che in profondità, rispetto ai modelli più grandi del passato.

Le rettangolari sono le più richieste. Non mancano scelte alternative come le tonde o le forme libere, adottate per ragioni estetiche o per adattarsi alla configurazione del terreno.

La vera priorità nella progettazione è la funzionalità, che si traduce in un impianto di filtrazione performante, capace di garantire la massima sicurezza.



Indalo Piscine propone una piscina interrata a forma libera. La tecnologia integrata offre un sensibile risparmio di acqua e prodotti disinfettanti.