Le nostre idee per arredare casa, ecco i nuovi trend

Quali sono le nuove tendenze colore per la casa

Com’è la casa dei sogni del 2021 ? Quali ideali incarna? Che sensazioni suscita? Equilibrata, luminosa, confortevole, accogliente, calda, personale, avvolgente, protettiva, e allo stesso tempo capace di esprimere il nostro essere, la nostra indole, il nostro stile di vita: la casa 2021 deve essere capace di essere solo nostra. Non importa se tradizionale, innovativa, multifunzionale, grande o piccola, di campagna o di città, l’importante è che sia il nostro rifugio e la nostra certezza e che sia in grado di mutare seguendo i nostri cambiamenti. Ed in questo processo di definizione e di trasformazione, il colore (dei mobili, delle pareti, degli oggetti) è capace di esprimere identità . Questi i colori per la casa più attuali:

La classifica dei materiali d'arredo per il 2021

Torna lo stile cannage: scopri cos'è

Chi l’avrebbe mai detto che tra le tendenze decor 2021 ci fossero anche i mobili in paglia di Vienna? Ebbene sì, il tradizionale e ormai iconico intreccio di fibre di paglia o rattan, dall’allure d’altri tempi, sta pian piano tornando di moda.

Così fresco, naturale, leggero, durevole e flessibile, il cannage (l’impagliatura) compare non solo per delineare sedie “di paglia” che rimandano a quelle di antica memoria firmate Thonet, ma anche madie, credenze, testiere dei letti, ante traforate di contenitori notte e arredi giorno. Ma non solo: separé e lampade dal mood esotico e coloniale definiscono ambienti attuali e si fondono con arredi moderni, abbinandosi a legno e metallo.

Abbiamo selezionato tre pezzi must have in stile cannage: