Ikea Natale, per decorare casa low cost

Redazione - 02 novembre 2017

Qualche idea per addobbare casa a Natale con Ikea

Finalmente arriva Natale! Per prepararsi bene alla festa più bella dell’anno e lasciare familiari e amici piacevolmente stupiti in un’atmosfera di gioia, meglio dare un’occhiata ai suggerimenti di Ikea.



Gli oggetti dalle forme semplici e allegre, colorati di rosso, bianco, blu e qualche tocco dorato, sono da sistemare in ogni angolo di casa, per sottolineare il calore che si respira in questo magico periodo. Magari legandoli con grazia a qualche elemento naturale, pignette, bacche, aghi e rametti di pino. Semplice ma spettacolare l’idea di addobbare un ramo recuperato durante una passeggiata con nastrini rossi e bianchi, appendendo alcune lanterne rosse a led della collezione Vinterfest e qualche decoro di carta. E sulla tavola vestita con la tovaglia di cotone Vinterfest, ecco pronti i guizzi dorati dei bicchieri da champagne Svalka, l’alzatina a tre piani Förädla con tante leccornie sopra, il cero Vinterfest senza profumo. Da non dimenticare il servizio di piatti candidi e qualche brocca in tono, che per l'occasione ospita un mazzolino di fiori secchi, per un'allure country molto chic.

Quanto costano gli addobbi natalizi di Ikea

Con Ikea è possibile addobbare casa a Natale spendendo davvero poco .

Ecco qualche esempio dell’ultima collezione.

Nella gamma Vinterfest ci sono: tessuti morbidi e sostenibili, come tovaglie bianche o fantasia 145x240 cm, a 13 o 15 €;

portacandeline in acciaio con rivestimento a polvere, bianche, 10 cm di diametro, 3 pezzi 1 €;

candeliere per 3 candeline in acciaio inossidabile color oro alto 18 cm, 9,95 €;

illuminazioni decorative a cono a led a batteria, altezza 5 o 8 cm, 3 pezzi, rispettivamente 4,95 e 6,95 €;

lanterna led da appendere, altezza 8,5 cm, 6,95 €, 3 pezzi;

piatto, 9 € e ciotola, 3 €, tutto in gres;

cero dorato senza profumo alto 15 cm, diametro 6,8 cm, 2,5 €;

decorazione da appendere in carta 4,95 €, 4 pezzi. Per la collezione Stråla: lampade a sospensione a led a batterie, 27 o 40 cm, 15 e 20 €;

luce led da tavolo casetta nel bosco, 18 €;

paralume in cartone a forma di stella da appendere, diametro 70 cm, 5 €. I bicchieri da champagne Svalka in vetro, 6 pezzi, 4,95 €; la bottiglia con tappo in vetro riciclato Korken, 2 €.

Quali decorazioni propone Ikea per la tavola di Natale

Una tavola bellissima e spensierata, ma anche elegante: è possibile? Certo che sì, grazie alle ispirazioni che arrivano da Ikea poiché il brand propone articoli, come quelli della collezione Vinterfest, dallo stile sempre attuale.



E pure con un occhio all’ambiente, a cominciare dalla morbida tovaglia 100% cotone sostenibile, su cui collocare il servizio di piatti e ciotole in gres, tutti bianchi o con deliziose immaginette qua e là, accompagnati da profumate foglie di eucalipto. In festosa esibizione anche le bottiglie di vetro riciclato con tappo e un delizioso decoro rosso inciso sopra, esaltate dalle decorazioni illuminate a led in plastica acrilica e Abs, di varie misure, per dare ancora maggiore luce al piacere di stare insieme, mentre le palline rosso Natale abbandonano i rami dell’albero per regalare un sacco di allegria. Un tocco creativo si ha poi collocando in un vaso di vetro il bouquet artificiale di plastica e acciaio che mette insieme rami di abete e una rosa con il suo nastrino… E dal soffitto pendono i paralumi Stråla, sfalzati in altezza e in dimensione: che effetto magico!

Le migliori decorazioni Ikea per il Natale 2019