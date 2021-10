Quale colore è di tendenza per la casa del 2022? Ce lo dice Sikkens!

Si chiama Bright Skies il colore dell’anno 2022 di Sikkens

I colori per le pareti della casa non solo infondono sensazioni, dettano stili e ci dicono chi siamo, ma scandiscono il nostro tempo, esprimendo un orientamento, una tendenza, un sentire che muta negli anni.

E in quale direzione punta il nuovo trend del colore per la casa del 2022? Ce lo racconta il noto brand olandese Sikkens, specializzato in vernici e rivestimenti, che ha individuato come Color of the Years 2022 il fresco e rilassante Bright Skies, un particolare tono d’azzurro chiaro.

Perché è stato scelto questo colore? Che caratteristiche ha?