La cucina e il suo ruolo fondamentale per la completezza di ogni casa

Redazione - 07 aprile 2015

La cucina: il cuore pulsante della casa

Nel corso degli ultimi anni la cucina va sempre più confermandosi quale cuore pulsante della casa, luogo polivalente in cui la preparazione del cibo si trasforma in un’arte da condividere con la famiglia e gli amici. L’enogastronomia da qualche tempo si sta rivelando per molti una vera e propria passione, cosicché l’ambiente cucina continua a trasformarsi ed evolversi, assumendo sempre più i caratteri di un vero e proprio laboratorio hi-tech. Materiali d’avanguardia assicurano le massime prestazioni e facilitano il lavoro e la pulizia, mentre superfici ampie e moduli funzionali consentono al consumatore di creare soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Ogni anno vengono presentate nuove cucine, diverse collezioni che integrano al loro interno gli stilemi del momento ma il design cucina si basa sempre sullo studio della funzionalità e della maggiore ergonomia possibile.

La cucina Kendo di Doimo: linee fluide ed essenziali

Un esempio di design cucina ben riuscito è sicuramente rappresentato dalla Cucina Kendo, di Doimo Cucine; questa presenta geometrie pulite e fluide, disegnando spazi ampi ed articolati e che creano un'atmosfera senza tempo. Ha i vetri colorati che con le loro trasparenze modellano e riflettono la luce nell’ambiente cucina, i laccati e le essenze naturali si intersecano creando nuove armonie. La modularità di Kendo consente di creare articolate composizioni a parete, isole e penisole, tutte ben definibili nelle funzioni. Nell’immagine un’ambientazione con frontali in vetro temperato laccato lucido color nero, con i profili in acciaio lucido che riprendono il materiale utilizzato per il piano, il lavello e la cappa. Questo abbinamento sottolinea un design cucina tecnologico e lineare che consente a questo modello di essere ambientato in abitazioni con stili diversi.

Marmi pregiati e pietre Cardoso per la cucina Aqua di Effeti

Fare di ogni cucina un valore unico d irripetibile rappresenta la missione di Effeti: i progetti si sviluppano nel tempo, come succede per Aqua, risultato dell’abbinamento intelligente di numerosi elementi. A cominciare dai materiali scelti per i piani da lavoro e per i lavelli: marmi pregiati (bianco Carrara, grigio Bardiglio e il nuovo giallo Tebe), le pietre della tradizione come il Cardoso e il Santafiora. Nuove anche le ampie vetrine ad ante scorrevoli, in vetro o nella stessa finitura della cucina, dove si fondono funzione ed estetica. Il profilo in alluminio dell’anta è una presenza discreta, solo un accenno che esalta il senso totale di leggerezza. L’ergonomia non viene tralasciata con l’introduzione di altezze diversificate per il piano da lavoro e quello cottura, rendendo più agevole il modo di lavorare in cucina.

Cucina Skyline di Snaidero: + 20% si spazio

Grazie alle diverse tipologie di configurazione, angolare e lineare, la cucina Skyline di Snaidero sa rispondere alle comuni e sempre più diffuse esigenze di spazio nelle case di oggi. Mentre le abitazioni diventano sempre più piccole, nasce l’esigenza di sfruttare nel modo più razionale lo spazio disponibile, in modo da concentrare gli spazi e ridurre gli ingombri. Ma è anche più sentita l’esigenza di avere una cucina che permetta maggiore contenimento, a causa di uno stile di vita che ci induce a concentrare le spese una o due volte alla settimana. Skyline è stata studiata prevendendo l’inserimento degli armadi al posto dei pensili, in modo da incrementare del 20 per cento la capacità contenitiva. Davvero vasta è la gamma di soluzioni estetico-economiche proposte per questo modello. Esistono migliaia di combinazioni di colori e di finiture: dalle ante in nobilitato, monolaccato opaco o lucido, ai laccati e ai legni; dai piani di lavoro in laminato ai Quarzo Stone, ai marmi, all’acciaio inox.

Varenna: cucina Habitat in acciaio e ciliegio

L’interpretazione in chiave contemporanea di un elemento estetico come l’anta a doghe, attraverso un design rigoroso ed essenziale, è il tratto distintivo di Habit di Varenna. Un progetto legato all’attualità, che propone molteplici soluzioni compositive e funzionali. Sono ambienti definiti dalla massima potenzialità operativa, in cui soluzioni tecniche innovative e materiali come l’acciaio trovano una perfetta integrazione stilistica con le essenze e la varietà dei colori. Nell’immagine la cucina con una composizione dotata di ante laccato goffrato bianco e top in quarzite mirage con invaso, canalina luminosa a parete in alluminio, colonne con ante laccate bianche e in vetro acidato, maniglia Linea con finitura lucida, cappa Piatta. Naturalmente è possibile creare la composizione della forma e del colore che meglio si adatta all'ambiente in cui andrà collocata.

Cucina Marta di Lube: spazi unici e personalizzati