- 30 settembre 2026

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Cucina moderna: prezzi e consigli per orientarsi nella scelta

Cucine moderne prezzi per ogni tasca e per ogni esigenza: come valutare il prezzo delle cucine in base a materiali e elettrodomestici.

  1. Cucina moderna: prezzi per fascia di mercato
  2. Dimensioni e composizione incidono sul costo finale
  3. Cucina moderna, prezzi: materiali, finiture e top modificano il preventivo
  4. Elettrodomestici e accessori da includere nel budget
  5. Confrontare i preventivi e verificare cosa comprendono
  6. Cucina moderna, i prezzi: domande frequenti

- 30 settembre 2026

Cucina moderna: prezzi per fascia di mercato

Il prezzo di una cucina moderna può partire da poche migliaia di euro e superare ampiamente i 20.000 euro. Per definire un primo budget è utile distinguere le fasce di mercato: cambiano la scelta dei materiali, le dotazioni e il livello di personalizzazione. Anche il marchio incide sul prezzo per cura dei dettagli, qualità costruttiva e servizi offerti.

Gli intervalli orientativi riportati si riferiscono a una cucina di circa 3–4 metri di sviluppo, completa di mobili, piano di lavoro ed elettrodomestici. Trasporto, montaggio e interventi sugli impianti sono da conteggiare separatamente. Il prezzo effettivo dipende dalla configurazione e dalle dotazioni scelte.

Fascia di mercato Budget indicativo
Economica 4.000–7.000 €
Media 8.000–15.000 €
Alta 16.000–30.000 €

Dimensioni e composizione incidono sul costo finale

Le dimensioni della cucina influiscono sulla spesa, ma anche a parità di sviluppo il prezzo cambia secondo i moduli e le attrezzature scelte.

  • Le basi con ante e ripiani costano meno di quelle con cassetti e cestoni.
  • Il preventivo aumenta scegliendo pensili alti o dotati di meccanismi di apertura a vasistas. Un pensile con apertura verso l’alto costa circa il 67% in più rispetto alla versione a battente.
  • Nella cucina angolare, oltre al numero dei mobili, incidono le soluzioni per accedere al contenuto dell’angolo: vassoi girevoli e sistemi estraibili. Una base angolare con sistema estraibile costa circa il 76% in più rispetto a quella con ripiano.

Per un'isola centrale per cucina occorre distinguere due situazioni:

  • Isola per preparazione e contenimento: al costo della composizione a parete si aggiungono le basi dell’isola e il piano di lavoro.
  • Isola con lavello o piano cottura: in questo caso bisogna considerare anche la predisposizione degli impianti e una soluzione adeguata per l’aspirazione. 

Cucina moderna, prezzi: materiali, finiture e top modificano il preventivo

A parità di composizione, ante e piano di lavoro possono cambiare sensibilmente il prezzo. Per capire quanto, chiedi due versioni dello stesso progetto, variando soltanto la finitura o il top: il confronto rende immediatamente leggibile la differenza.

  • Le ante in nobilitato o laminato sono un punto di partenza accessibile; il legno impiallacciato e le laccature aumentano la spesa.
  • Per il top, confronta il laminato con alternative come materiali compositi innovativi o gres: sicuramente il laminato è più economico (intorno a 120–130 euro al mq comprensivo dei tagli per lavello e piano cottura). Nel preventivo deve essere compreso anche lo schienale della cucina nello stesso materiale del top se lo desideri. 
  • Se il tuo budget è limitato, ti suggeriamo di privilegiare un piano di lavoro resistente e facile da mantenere, scegliendo finiture più semplici per le ante. Il top è infatti una delle superfici più sollecitate della cucina: deve affrontare ogni giorno acqua, macchie, urti e frequenti pulizie.

Elettrodomestici e accessori da includere nel budget

La dicitura “elettrodomestici inclusi” richiede una verifica: alcune offerte comprendono forno, piano cottura e frigorifero, altre aggiungono la lavastoviglie. Controlla se è inclusa anche la cappa.

Per confrontare due proposte, chiedi marca e codice dei singoli apparecchi. Tieni anche presente che capacità, funzioni e dotazioni devono corrispondere alle tue abitudini: un forno super tecnologico o un frigorifero più grande hanno senso se vengono effettivamente sfruttati: valuta sempre l'offerta, potrebbe essere conveniente.

Portaposate, cestoni, barre porta oggetti, illuminazione sottopensile e dispense con cesti estraibili sono utili, ma il loro costo complessivo può incidere sul preventivo: decidi come organizzare la cucina e privilegia solo quelli necessari.

Confrontare i preventivi e verificare cosa comprendono

Per confrontare i prezzi delle cucine moderne, presenta ai rivenditori la stessa pianta e richiedi una composizione il più possibile equivalente. Una cifra inferiore può dipendere anche da differenze nel progetto: una composizione apparentemente simile potrebbe comprendere qualche elemento in meno oppure materiali diversi per top e ante. Anche il marchio proposto incide sul prezzo.

Nel preventivo devono essere riconoscibili: dimensioni, materiali, finiture, attrezzature dei mobili e modelli degli elettrodomestici, oltre al trasporto, montaggio, eventuale smontaggio e ritiro della vecchia cucina. Gli allacciamenti generalmente sono esclusi. Il dato da confrontare è il totale necessario per avere la cucina pronta all’uso, accompagnato dall’elenco preciso di ciò che stai acquistando.

Cucina moderna, i prezzi: domande frequenti

  • Quali fattori determinano i prezzi delle cucine moderne?
    I prezzi delle cucine moderne variano in base alla metratura, ai materiali scelti per ante e top ed alla qualità degli elettrodomestici incassati. Nelle analisi di Arredamento.it evidenziamo come la presenza di meccanismi estraibili, isola centrale, colonne attrezzate e finiture di pregio incida in modo significativo sul costo finale complessivo della composizione.
  • Quanto costa mediamente una cucina moderna economica o lineare?
    Una cucina moderna lineare di tre o quattro metri con finiture in laminato ed elettrodomestici di fascia base parte indicativamente da tremila euro. È la soluzione ideale per arredare primi appartamenti, monolocali o case in affitto con un budget contenuto.
  • Qual è il prezzo di una cucina moderna di fascia media con isola?
    Per una cucina moderna di fascia media dotata di isola o penisola, il costo oscilla solitamente tra i settemila ed i quindicimila euro. Questa categoria impiega materiali di qualità e meccanismi ammortizzati avanzati, coniugando eleganza formale, elevata resistenza quotidiana ed eccellenti prestazioni d'uso.
  • Quanto incidono i materiali sui prezzi delle cucine moderne?
    L'impiego di materiali tecnologici o di pregio come legno massello e Fenix NTM fa salire il preventivo oltre i ventimila euro de la cucina è di grandi dimensioni. Sulle pagine di Arredamento.it ricordiamo che anche i piani di lavoro in materiali compositi e in gres porcellanato ad alto spessore generano un sensibile aumento del prezzo finale.
  • Come influenzano gli elettrodomestici il costo totale della cucina?
    Il pacchetto elettrodomestici può rappresentare dal venti al quaranta percento del costo totale. Scegliere piani ad induzione con cappa integrata, forni a vapore e lavastoviglie ad alta efficienza energetica di classe superiore fa salire l'importo, garantendo tuttavia consumi ridotti, funzioni smart avanzate e massima durabilità nel tempo.
  • È possibile usufruire di detrazioni fiscali per l'acquisto di una cucina?
    Sì, per l'anno in corso, acquistando una cucina contestualmente ad interventi di ristrutturazione edilizia è possibile accedere al Bonus Mobili per detrarre dall'IRPEF una percentuale della spesa. Per conoscere il tetto di spesa e i requisiti per gli elettrodomestici, si consiglia di consultare la pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

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