Cucina moderna: prezzi e consigli per orientarsi nella scelta

Elettrodomestici e accessori da includere nel budget

La dicitura “elettrodomestici inclusi” richiede una verifica: alcune offerte comprendono forno, piano cottura e frigorifero, altre aggiungono la lavastoviglie. Controlla se è inclusa anche la cappa.



Per confrontare due proposte, chiedi marca e codice dei singoli apparecchi. Tieni anche presente che capacità, funzioni e dotazioni devono corrispondere alle tue abitudini: un forno super tecnologico o un frigorifero più grande hanno senso se vengono effettivamente sfruttati: valuta sempre l'offerta, potrebbe essere conveniente.



Portaposate, cestoni, barre porta oggetti, illuminazione sottopensile e dispense con cesti estraibili sono utili, ma il loro costo complessivo può incidere sul preventivo: decidi come organizzare la cucina e privilegia solo quelli necessari.