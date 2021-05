Guida pratica all'acquisto delle madie moderne

Redazione - 21 maggio 2021

Perché acquistare una madia per il living

La madia è un mobile lungo e basso che viene da lontano – le origini risalgono addirittura al Medioevo - e negli ultimi anni è tornato in auge. I motivi di questa nuova “stagione d’oro” coincidono con quelli per cui si tratta di una perfetta soluzione di arredo per il living.



Le madie rivisitate secondo i dettami dello stile moderno sono eleganti e raffinate; rappresentano al meglio quel minimalismo che diventa armonia in qualsiasi contesto. Allo stesso tempo, sono arredi estremamente pratici: pur occupando poco spazio, infatti, risultano sempre dotati di un’ottima capacità contenitiva. E possono fungere da funzionali porta tv, fattore tutt’altro che secondario.



Dotate di un grande potere decorativo, conferiscono carattere all’ambiente e permettono anche di personalizzarlo. Molto ricca e variegata, infatti, è la scelta relativa ai materiali, alle finiture, alle dimensioni; non mancano modelli arricchiti da dettagli che aggiungono pregio e originalità.



Ma dove trovare la madia giusta? Il nostro consiglio è quello di puntare su un interlocutore affidabile e che metta in campo un'offerta versatile, riconducibile ai migliori marchi del settore. Ci stiamo riferendo a Smart Arredo, e-commerce che da parecchi anni e con successo opera nel campo dell’arredamento di design. Per l’esattezza è specializzato nella vendita di arredamenti convertibili e trasformabili, ma il catalogo comprende anche prodotti di altre tipologie. Fra cui, appunto, le madie moderne. I prezzi sono competitivi, i modelli originali e accattivanti, la qualità una certezza.



In foto ecco Henri, una delle madie moderne di Smart Arredo più richieste. Rigorosamente 100% Made in Italy, è realizzata in HPL Rovere primitivo e Fenix Grigio Londra nonché dotata di due cassetti singoli, un cassetto doppio e un vano chiuso da un’anta.

Dimensioni, forma e finiture delle madie moderne

La madia è il mobile rettangolare per antonomasia. Rettangolari, quindi, sono anche le proposte più moderne. Le dimensioni variano in base ai modelli, ma possiamo dare delle indicazioni orientative. In media, la larghezza è compresa fra i 130 e i 200 cm, la profondità fra i 35 e i 60 cm, l’altezza fra i 50 e gli 80 cm. Ci sono anche le madie più sviluppate in altezza, che in genere raggiungono i 100-100 cm.



Per quanto riguarda i materiali, le opzioni più diffuse sono il legno massello e i suoi derivati – in primis l’HPL e l’MDF – ma anche l’innovativo Fenix, i pannelli ecologici, il melamminico. E le finiture? C’è l’imbarazzo della scelta: si va dai laccati lucidi e opachi agli intramontabili Noce e Rovere nelle loro numerose sfumature, passando da proposte più particolari quali, per esempio, il Larice bianco a poro aperto e il Tortora.



Vogliamo adesso mostrarti tre splendide madie moderne acquistabili su Smart Arredo: la prima è Annar, in legno massello tinta naturale, caratterizzata da un accattivante disegno ad effetto ottico che la rende davvero unica. La seconda è Mikko, sospesa e bicolore, in Fenix bianco e HPL Rovere Slavonia, dotata di cassetti e ribalte. La terza è Madison, in laminato ecologico soft-touch di spessore 25 mm, con sostegni verticali in vetro temprato. Le ante sono scorrevoli.



Su tutti i prodotti di Smart Arredo c’è una tripla garanzia: sul prodotto e sui difetti (dura due anni), sul trasporto (la copertura di qualsiasi problematica dovuta al trasporto è totale) e di risultato (se la merce non è ritenuta soddisfacente, il cliente ha diritto al reso gratuito e al rimborso integrale). La trasparenza e la serietà passano anche da qui.

Come abbinare la madia al tavolo da pranzo

Collocata nel living, la madia è utilizzata principalmente per conservare piatti, stoviglie e tutto l’occorrente per preparare la tavola. Di conseguenza, la si colloca poco distante dal tavolo da pranzo. Ma come creare il giusto abbinamento?



Innanzi tutto, si fa presente che nella maggior parte dei casi la madia viene collocata parallelamente al tavolo, poggiata contro una delle pareti più lunga. Fondamentale è quindi rispettare le proporzioni. Il mobile contenitore non deve risultare né molto più piccolo, perché quasi sparirebbe, né più grande, perché ruberebbe la scena. La sua larghezza dovrebbe essere inferiore di circa 20 cm rispetto a quella del tavolo.



Se invece si decide di collocare la madia lungo la parete più corta, è possibile optare per un modello dalle dimensioni più contenute. Per quanto concerne l’altezza, è opportuno che i due piani risultino allineati, ma va bene anche una differenza minima.



Lo stile dev’essere lo stesso, su questo non si discute. I colori e le finiture dovrebbero invece diventare strumenti per creare strategici giochi di contrasti e richiami. Il tavolo è per esempio bianco? Un’ottima scelta, allora, può essere una madia con parti dello stesso colore. Non interamente bianca. In foto un ottimo esempio, riconducibile al catalogo di Smart Arredo: il modello Osmo, in Fenix e Hpl, con 3 cassetti singoli e 3 ribalte singole.



Ricordiamo che chi sceglie questo e-commerce ha la massima sicurezza relativa ai pagamenti, che possono essere effettuati tramite PayPal, carta di credito o bonifico bancario. Il sistema di recensioni verificate Feedaty certificala storica affidabilità dell’azienda.

In quali ambienti collocare questo tipo di mobile