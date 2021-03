I nostri consigli per scegliere una madia moderna

Redazione - 25 ottobre 2016

Le caratteristiche delle madie moderne

Uno dei complementi d’arredo più pratici e con più storicità, è rappresentato dalla madia. Questo mobile veniva impiegato per la maggior parte come involucro prettamente funzionale, atto a favorire alcune lavorazioni come la preparazione di alimenti.

La differenza sostanziale con il mobile credenza è legata alle sue dimensioni: la credenza è più alta e stretta, mentre nella madia predomina lo sviluppo orizzontale.



In chiave moderna, la madia si trasforma in un mobile contenitore da reinterpretare a seconda del gusto personale e della funzionalità che si vuole attribuirgli. La forma resta la stessa, rettangolare e allungata, ma cambiano materiali, finiture e oggetti contenuti, che oggi diventano stoviglie, bicchieri e tovaglie. In commercio esistono tantissime versioni legate alla presenza o meno di spazi aperti o chiusi, di cassetti con ante a battente o scorrevoli, generando infinite versioni.



Una particolarità di questo arredo è la sua altezza ridotta, circa 60 – 80 cm, che favorisce un uso quotidiano pratico e decorativo, potendo ospitare diversi oggetti anche superiormente. Ma varia in base all’eventuale presenza dei piedini: la soluzione estetica è personalizzabile, dagli elementi sottili in metallo o in metacrilato trasparente, obliqui o con zoccolino, ma il risultato è sempre di design.

Dove collocare le madie in casa

Essendo estremamente versatile, la madia si integra con l’arredo circostante della stanza, andando a far leva sui dettagli di stile e sulle linee geometriche che regolano gli spazi, creando assonanze di gusto sempre nuove. Per poter capire come sfruttarle al meglio, occorre prima pensare a dove sia meglio collocarle all’interno delle nostre abitazioni. La madia viene in primo luogo usato come mobile a giorno , a ridosso soprattutto della sala da pranzo o del soggiorno, se contiene il necessario per l’apparecchiatura del tavolo, ma può trovare spazio anche all’ingresso come spazio svuota-tasche oppure in camera, come cassettiera extra, se non sussiste lo spazio per i cassettoni nell’armadio principale. In generale la disposizione è versatile, legata alla geometria della stanza e alle dimensioni del mobile stesso, perché bisogna considerare l’ingombro di apertura delle varie ante e cassetti se presenti. Generalmente si posiziona di fianco ad un lato del tavolo da pranzo oppure dietro al divano, per questioni pratiche. Se lo spazio lo consente, si possono pensare ad altre possibilità: Doppia madia , che consente di giocare con volumi e finiture, avendo due madie gemelle poste una accanto all'altra;

, che consente di giocare con volumi e finiture, avendo due madie gemelle poste una accanto all'altra; Madia bifacciale , ad esempio in un open space, permette di avere una duplice funzione di contenitore e al contempo divisorio ipotetico tra gli ambienti;

, ad esempio in un open space, permette di avere una duplice funzione di contenitore e al contempo divisorio ipotetico tra gli ambienti; Madia componibile , ovvero un arredo che ognuno può comporre liberamente, incastrando spazi vuoti e pieni, con elementi sospesi, in appoggio e pensili. In questo caso, data l’alta possibilità di variazione, questo mobile usa come appoggio qualsiasi dimensione di parete.

Quali finiture e colori prediligere per abbinarle all'arredo