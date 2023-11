Guida completa su come lavare il parquet: consigli professionali e soluzioni innovative

Quali sono i migliori prodotti per lavare il parquet

Per conservare la bellezza originaria del nostro parquet occorre utilizzare per pulirlo i prodotti più adatti.

Come lavare il pavimento in parquet

È fondamentale evitare di versare direttamente acqua sul legno, occorre rimuoverne ogni residuo, al fine di prevenire l'assorbimento e l'infiltrazione tra le fessure, non utilizzare acqua calda. Per lavare il parquet è consigliabile utilizzare detergenti idonei e certificati , meglio se consigliati dal posatore . Preferire strofinacci in spugna , cotone puro o microfibra di cotone , ben strizzati, poiché offrono qualità e prestazioni superiori.

Il pavimento in parquet è un elemento d'arredo pregiato , che richiede però una manutenzione accurata per mantenere nel tempo la sua bellezza. L' acqua e l'umidità sono i principali nemici del legno: un uso eccessivo può causare il rigonfiamento dei listoni.

Pulizia straordinaria del parquet

Lavare il parquet comprende anche la sua pulizia straordinaria, è un'operazione fondamentale per la manutenzione di questo tipo di pavimentazione:

In particolare, il parquet con finitura a cera e la tipologia trattata a olio necessitano di un trattamento specifico: due volte l'anno bisogna applicare la cera per ravvivare il colore e renderlo più lucido. Questa operazione deve essere eseguita solo dopo aver accuratamente lavato e sgrassato la superficie, si consiglia di utilizzare una cera liquida, preferibilmente quella suggerita dal produttore in base all'essenza del legno. Anche la finitura verniciata può beneficiare di una ceratura specifica annuale, per mantenere vivo il suo colore.