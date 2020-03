I nostri consigli su come disinfettare e tenere pulite le superfici in casa

Quali superfici è bene disinfettare in casa

Quali superfici è bene disinfettare in casa C’è chi è preda dell’allarmismo e chi invece non si fa prendere dal panico, ma resta il fatto che il coronavirus è un problema. Un problema che si risolverà, certo, e che intanto deve essere fronteggiato nel modo giusto, con dovute e corrette precauzioni. Lavarsi le mani, ormai lo sanno tutti, è fondamentale. Però l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda anche di pulire “le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol”. Pensando alle nostre case , quali sono le superfici che devono essere disinfettate con frequenza per sentirsi più sicuri, anche considerando che in questo periodo trascorriamo più tempo fra le pareti domestiche? Tutte quelle che tocchiamo spesso , anche più volte al giorno: porte, finestre, servizi igienici, lavabi, tavoli e tavolini, ma anche i ripiani della cucina, il top del bagno e la porta del frigorifero. Prima bisogna pulire con acqua e un comune detergente neutro , poi è bene procedere con la decontaminazione e a tal proposito il prodotto più efficace è l’ ipoclorito di sodio 0,1%. Se quest’ultimo risulta dannoso per determinate superfici, lo si può sostituire con etanolo al 70%. Importante è disinfettare anche le tende, la biancheria da letto e altri tessuti presenti in casa, per esempio i rivestimenti di divani e poltrone e i tappetini del bagno. L’ideale è un ciclo di lavaggio a 90°; se non è possibile ricorrere a quest’ultimo a causa della natura del tessuto, bisogna aggiungere al detergente un po’ di candeggina o un prodotto a base, ancora una volta, di ipoclorito di sodio.

La ricetta per fare da soli in casa Amuchina e disinfettanti

L’emergenza coronavirus ha spinto praticamente tutti a fare incetta di Amuchina. Il motivo? Il celebre disinfettante è a base di ipoclorito di sodio e l’ipoclorito di sodio si è rivelato l’igienizzante e l’antibatterico più efficace per proteggersi. Trovare una confezione di Amuchina, però, è diventata un’impresa a dir poco ardua. E i commercianti che hanno ancora scorte, la vendono a peso d’oro.



Per fortuna è possibile anche preparare un ottimo disinfettante in casa, da soli. Online si trovano centinaia di ricette, non tutte attendibili. Noi vogliamo riproporvi quella diffusa dall’Oms, che non è specifica per proteggersi dal coronavirus ma riguarda più in generale l’igiene delle mani. Occorrono:

833 ml di alcol etilico al 96%.

42 ml di acqua ossigenata al 3%.

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%.

La soluzione deve poi essere portata al volume di 10 litri tramite l’aggiunta di acqua sterile, ovvero acqua distillata oppure acqua fatta bollire e poi lasciata raffreddare. Il contenitore può essere di plastica o di vetro.



Avete letto che basta mescolare acqua e candeggina o etanolo? Sbagliatissimo: questi due prodotti sono ottimi per sanificare le superfici ma non devono entrare a contatto con la pelle e le vie respiratorie.