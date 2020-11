Ti aiutiamo ad arredare un soggiorno stretto e lungo

Dividi lo spazio del soggiorno stretto e lungo

Quando si deve arredare un soggiorno stretto e lungo è importante seguire alcune regole per renderlo arioso e funzionale, esteticamente impeccabile, nonostante la forma difficile. È importante basare il lavoro sulla visione d’insieme, puntando ad un effetto finale che comprenda risultati estetici e funzionali, bilanciando lo spazio anche in termini di pieni e vuoti.

In fase progettuale è fondamentale suddividere lo spazio in aree funzionali: