Case vacanza eco-friendly: 6 strutture da sogno

Redazione - 30 giugno 2020

I vantaggi dell’ecoturismo

I mesi del lockdown hanno fatto crescere la voglia di trascorrere le vacanze in spazi diversificati, ampi, immersi nella natura. Gli italiani, sempre più spesso, preferiscono le case vacanza vacanze agli hotel, perché consentono di godere di una maggiore privacy e un più elevato grado di autonomia. Non solo.



Il trend dell’ecoturismo è in aumento, attrae l’idea di soggiornare in strutture eco-friendly, realizzate sulla base del massimo rispetto nei confronti dell’ambiente circostante; edifici caratterizzati per esempio da pannelli solari, da piscine naturali, comunque da una progettazione sostenibile. Che consentono di godere di una pace assoluta.



Siete a caccia di qualche idea originale? Holidu, il motore di ricerca per le case vacanza​, ne segnala 6, tutte situate in Europa. Cominciamo da una location italiana, La Tana del Ghettaccio. Si trova a 4 km da Viterbo, a 11 km dalle Terme dei Papi e a 10 km dalle sorgenti naturali di Bagnaccio; fa parte del Palazzo rurale di Bagnaia ed è stata interamente ristrutturata, appunto, con materiali riciclati. A breve distanza si trovano meravigliosi monumenti storici e mercatini regionali. Prezzo: a partire da 48 euro a notte.

Baita ecologica con piscina - Ouddorp, Paesi Bassi

Decisamente fuori dagli schemi è la baita ecologica situata all’interno di un parco vacanze a Ouddorp, nei Paesi Bassi, a due passi dal Mare del Nord. È interamente costruita, pensate un po’, con cartone riciclato. E offre il massimo del comfort. Non ci sono Tv, ma è una scelta ben precisa.



Doveroso sottolineare che tutta la zona è neutra per quanto riguarda emissioni di CO2, in quanto il parco solare fornisce elettricità. Il villaggio di Ouddorp si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici da Rotterdam. Prezzo di un soggiorno per quattro persone: a partire da 92 euro a notte.

Villa Can Jaume - Manacor, Maiorca

Chi ama gli ambienti più lussuosi sarà senza dubbio sedotto da Villa Can Jaume a Manacor, Maiorca. Innanzi tutto è dotata di pannelli solari che forniscono energia elettrica; in secondo luogo, l’arredamento è minimalista, essenziale ma estremamente raffinato.



Catturano subito l’attenzione le grandi pennellate di bianco e i mattoni a vista. La vista sulle montagne è davvero mozzafiato. Il giardino è attrezzato con sedie a sdraio. Per rendere il viaggio ulteriormente sostebile, si può prendere il treno per Barcellona e poi il traghetto per Maiorca. Costo per quattro persone: a partire da 107 euro a notte.

Ecolodge con piscina naturale - Ajaccio, Corsica

L’oridinale Ecolodge si trova in cima alla montagna e affaccia sulla baia di Ajaccio. L’elettricità è fornita per mezzo di un impianto fotovoltaico e l’acqua viene riscaldata dai pannelli solari. La piscina naturale è divisa in 3 parti e si mimetizza con le rocce; anche la pompa è alimentata tramite l’energia solare.



L’Ecolodge può ospitare due persone, è perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del romanticismo. Il plus? Una cucina esterna, che permette di cucinare e consumare i pasti all’aria aperta, nella massima libertà. Per raggiungere questa location è sufficiente raggiungere Ajaccio con un traghetto da Piombino. Prezzo: a partire da 143 euro a notte.

Roundhouse con idromassaggio Dunbartonshire, Scozia