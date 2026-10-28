Legnaie da esterno: misure e capacità da valutare

Le legnaie da esterno permettono di organizzare la scorta per il camino o la stufa in uno spazio riparato e ventilato. Per scegliere le dimensioni, considera quanta legna utilizzi e con quale frequenza viene consegnata: accensioni occasionali richiedono una riserva diversa rispetto all’impiego quotidiano per riscaldare la casa.



Per avere riferimenti concreti, esistono strutture larghe circa 120–180 cm, profonde intorno a 100 cm e alte circa 200 cm. Sono misure indicative, non dimensioni standard. Per scorte più consistenti, alcune proposte raggiungono 230–300 cm di larghezza, mantenendo profondità e altezza simili.



Prima dell’acquisto, distingui l’ingombro esterno dallo spazio utile interno e verifica che il modello che stai valutando sia adatto alla lunghezza dei ciocchi e consenta di disporli su una o più file. Controlla infine la capacità dichiarata dal produttore, cioè quanta legna può contenere la struttura, e confrontala con la scorta che acquisti abitualmente.



Berry Classic di Hörmann è un portalegna in lamiera zincata, disponibile in due dimensioni. L’elevato grado di prefabbricazione ne semplifica il montaggio.