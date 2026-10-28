Redazione - 28 ottobre 202628 ottobre 2026
Legnaie da esterno: dimensioni, capacità e materiali
Le legnaie da esterno aiutano a mantenere la scorta ordinata e al riparo dalla pioggia, con strutture che possono valorizzare anche l’arredo del giardino.
Redazione - 28 ottobre 202628 ottobre 2026
Legnaie da esterno: misure e capacità da valutare
Le legnaie da esterno permettono di organizzare la scorta per il camino o la stufa in uno spazio riparato e ventilato. Per scegliere le dimensioni, considera quanta legna utilizzi e con quale frequenza viene consegnata: accensioni occasionali richiedono una riserva diversa rispetto all’impiego quotidiano per riscaldare la casa.
Per avere riferimenti concreti, esistono strutture larghe circa 120–180 cm, profonde intorno a 100 cm e alte circa 200 cm. Sono misure indicative, non dimensioni standard. Per scorte più consistenti, alcune proposte raggiungono 230–300 cm di larghezza, mantenendo profondità e altezza simili.
Prima dell’acquisto, distingui l’ingombro esterno dallo spazio utile interno e verifica che il modello che stai valutando sia adatto alla lunghezza dei ciocchi e consenta di disporli su una o più file. Controlla infine la capacità dichiarata dal produttore, cioè quanta legna può contenere la struttura, e confrontala con la scorta che acquisti abitualmente.
Berry Classic di Hörmann è un portalegna in lamiera zincata, disponibile in due dimensioni. L’elevato grado di prefabbricazione ne semplifica il montaggio.
Legnaie da esterno in metallo: resistenza e finiture coordinate
Le legnaie da esterno in acciaio zincato, se rifinite con vernici protettive di qualità, offrono una struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, senza richiedere alcuna manutenzione periodica. Non sono infiammabili, non si deformano nel tempo e non sono soggette a muffe. La zincatura a caldo protegge l’acciaio dalla corrosione, mentre la verniciatura a polvere completa la finitura.
La scelta estetica comprende anche il disegno dei pannelli laterali, suddivisi in fasce verticali più o meno strette. Le proposte dei produttori più qualificati del settore permettono di personalizzare colori e finiture della legnaia, mantenendo un look coordinato con la casetta porta attrezzi. Sul mercato puoi trovare configurazioni aperte sul retro, pensate per essere collocate vicino a una parete, oppure dotate di un pannello posteriore, che offrono maggiore libertà di posizionamento.
Tra le alternative troviamo l’acciaio Corten, riconoscibile dalla patina protettiva color ruggine, e i modelli con telaio in alluminio, leggero e resistente alla corrosione. Prima dell’acquisto della legnaia da esterno, verifica anche la semplicità di montaggio: componenti predisposti per un assemblaggio agevole facilitano l’installazione e ne riducono i tempi.
Hörmann propone la legnaia Berry Modern, coordinata alla casetta porta attrezzi della stessa linea e al baule da giardino Juno.
Legnaie da esterno in legno: caratteristiche e manutenzione
Le legnaie da esterno in legno si abbinano facilmente a pergole e recinzioni dello stesso materiale, così come ai pavimenti in legno per esterni. Le venature naturali valorizzano la struttura, mentre il disegno aperto lascia a vista i ciocchi impilati. Le forme semplici si prestano anche a contesti contemporanei, senza richiedere necessariamente un’ambientazione rustica.
Prima dell’acquisto, controlla il tipo di legno e la sua idoneità all’esposizione all’aperto. Alcuni produttori utilizzano legno impregnato a pressione per aumentarne la durata e la resistenza agli agenti atmosferici. Tuttavia, la protezione del legno varia da un modello all’altro: conviene quindi verificare le indicazioni del produttore per conoscere la manutenzione necessaria e gli eventuali prodotti da applicare nel tempo. Le aperture anteriori e posteriori favoriscono il ricambio d’aria necessario alla conservazione dei ciocchi.
Nei modelli forniti in kit, verifica le operazioni richieste per il montaggio, la ferramenta compresa e le modalità di fissaggio.
Legnaie da esterno: come sistemare e conservare i ciocchi
La legna va sistemata in una catasta stabile. Avvolgere completamente la scorta con un telo impermeabile può trattenere l’umidità e ostacolare la ventilazione.
Disponi i pezzi in file ordinate, evitando accumuli precari, e prelevali dall’alto per non compromettere la stabilità della catasta. Se ricevi nuove forniture, tieni distinta la legna già stagionata da quella ancora da essiccare, lasciando più accessibile la prima. Il tempo di essiccazione dipende dall’essenza, dalle dimensioni dei ciocchi, dall’umidità iniziale e dalle condizioni di conservazione.
Domande frequenti sulle legnaie da esterno
-
Quali sono i materiali più idonei per una legnaia da esterno resistente?Le legnaie da esterno vengono realizzate prevalentemente in legno trattato in autoclave, in acciaio zincato o in metallo verniciato a polveri epossidiche. Nelle guide di Arredamento.it sottolineiamo come la scelta di materiali trattati garantisca un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, prevenendo l'aggressione dell'umidità e proteggendo i ceppi di legna da ardere per camini e stufe durante la stagione fredda.
-
Come favoriscono le legnaie da esterno una corretta aerezione della legna?Le aperture della struttura permettono all’aria di circolare tra i ciocchi, favorendone l’asciugatura. Per mantenere questa ventilazione, evita di avvolgere completamente la catasta con teli impermeabili, che possono trattenere l’umidità.
-
Qual è la posizione ideale per la legnaia da esterno?La legnaia da esterno dovrebbe essere collocata in un'area soleggiata e ben ventilata, preferibilmente addossata a una parete esterna riparata o protetta da una tettoia. Questa disposizione agevola il prelievo dei tronchetti durante l'inverno e ne rende più comodo il trasporto.
-
Quale manutenzione richiedono le legnaie da esterno in essenza naturale?La cura dipende dal tipo di legno e dalla protezione già ricevuta (legno impregnato a pressione ad esempio). Prima di applicare impregnanti, oli o altre finiture, consulta le indicazioni del produttore per verificare se siano necessari, quali prodotti utilizzare e con quale frequenza intervenire.
-
Come calcolare la capienza ideale della legnaia da esterno?Il dimensionamento della legnaia deve basarsi sul consumo stimato di legname durante i mesi invernali, considerando che un metro cubo di legna pesa circa settecento chili. È indispensabile verificare la portata e la robustezza della base d'appoggio, per evitare cedimenti dovuti al forte peso dei tronchetti accumulati in altezza.