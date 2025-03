Lenzuola matrimoniali: misure e materiali

Lenzuola matrimoniali in lino: i vantaggi

Next

Le lenzuola matrimoniali in lino sono una scelta eccellente per chi cerca comfort e qualità del sonno. Questo tessuto, noto per le sue proprietà ipoallergeniche, è particolarmente apprezzato durante l’estate. Mantiene il corpo fresco e asciutto, riducendo sensibilmente la sudorazione notturna.

Pur essendo un po’ più rigido rispetto al cotone diventa progressivamente più morbido con i lavaggi. Le lenzuola di ottima fattura sono realizzate con un lino denso e ben lavorato e non presentano nodi sulla superficie.

La Fabbrica del Lino propone la collezione I Fili. Il doppio colore dei fili crea un effetto volutamente irregolare, conferendo a questa linea un carattere distintivo e originale.